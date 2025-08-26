Begin typing your search above and press return to search.
    26 Aug 2025 2:22 PM IST
    26 Aug 2025 2:22 PM IST

    മണ്ഡരി പടരുന്നു; സ്വപ്നം തകർന്ന്​ കേര കർഷകർ

    മണ്ഡരി ബാധിച്ച തേങ്ങയും തെങ്ങുകളും 

    പാ​മ്പാ​ടി: തെ​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ മ​ണ്ഡ​രി രോ​ഗം പ​ട​രു​ന്ന​ത്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കു തി​രി​ച്ച​ടി. ചെ​റി​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക്​ ശേ​ഷം​ മ​ണ്ഡ​രി രോ​ഗം വീ​ണ്ടും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ ന​ല്ല വി​ള​വെ​ടു​പ്പ്​​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ഇ​രു​ട്ട​ടി​യാ​കു​ക​യാ​ണ്​ മ​ണ്ഡ​രി ബാ​ധ. തേ​ങ്ങ​ക്ക് വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ച​തും ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ, കൊ​പ്ര, ഇ​ള​നീ​ര്​ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ വി​ല​ കൂ​ടി​യ​തും​ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മ​ണ്ഡ​രി​ പ​ട​രു​മ്പോ​ൾ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണു ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ​രാ​തി. സൂ​ക്ഷ്മ പ​രാ​ദ​ജീ​വി​യാ​ണ് മ​ണ്ഡ​രി. 1998 ലാ​ണ് ഈ ​രോ​ഗം ആ​ദ്യ​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ട്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും രോ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ്​ എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ ഉ​ചി​ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ക​ർ​ഷ​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പാ​മ്പാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി തെ​ങ്ങ്​ ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ണ്ഡ​രി​ക്ക്​ ത​ട​യി​ടാ​ൻ ശാ​സ്ത​ജ്ഞ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളാ​ന ആ​ണെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധ യോ​ഗം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബി ഐ​പ്പ് ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    മ​ണ്ഡ​രി ബാ​ധ​ക്കെ​തി​രെ വേ​പ്പ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത കീ​ട​നാ​ശി​നി പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണ് കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ മ​രു​ന്ന് അ​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു. ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ഇ​തു പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​മി​രി​ക്ക​ണം മു​മ്പ്​ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് തെ​ങ്ങി​ൻ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി മ​രു​ന്ന്​ പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​യ​ത്ത് രോ​ഗം കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​തു പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ർ​ത്തി​യ​താ​ണ് രോ​ഗം വ്യാ​പ​ക​മാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ബി​ൻ കെ. ​രാ​ജു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ന്തോ​ഷ് കു​റു​പ്പ്, അ​നി​ൽ മ​ല​രി​ക്ക​ൻ, ര​മേ​ശ​ൻ കാ​ണ​ക്കാ​രി, ഷു​ക്കൂ​ർ വ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ങ്ങ​ഴ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:Kottayam NewsFarmers crisisCoconut farmersMandari plague
    News Summary - mandari plague caused misery to coconut farmers
