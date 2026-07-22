Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightജോസഫ് മാഷാണെ സത്യം!...
    Agri News
    Posted On
    date_range 22 July 2026 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 9:48 AM IST

    ജോസഫ് മാഷാണെ സത്യം! 'ലോഗൻ' വയനാട്ടിലും വിളയും

    text_fields
    bookmark_border
    ജോസഫ് മാഷാണെ സത്യം! ലോഗൻ വയനാട്ടിലും വിളയും
    cancel
    camera_alt

    തൊ​ടി​യി​ൽ വി​ള​ഞ്ഞ ലോ​ഗ​ൻ പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ജോ​സ​ഫ്

    പുൽപള്ളി: വിദേശ പഴവർഗമായ ലോഗൻ വയനാടൻ കാലാവസ്ഥയിലും ധാരാളമായി വിളയുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിട്ട. അധ്യാപൻ ജോസഫ്. കൊടൈക്കനാലിൽനിന്ന് വാങ്ങിയ ഫലത്തിന്റെ വിത്തുപാകിയാണ് അദ്ദേഹം ലോഗൻ തൈകൾ മുളപ്പിച്ചത്. ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് നട്ട ചെടികളിൽ നിറയെ ഇപ്പോൾ കായ്കളാണ്. സാധാരണ സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 1500 അടി ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ലോഗൻ സമൃദ്ധമായി വളരുന്നത്.

    മാധുര്യമുള്ള ഈ പഴം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് തായ്ലൻഡിലാണ്. തണൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫലവൃക്ഷമാണ് ഇത്. റംബൂട്ടാന്റെ കൃഷിരീതി തന്നെയാണ് ഇതിനും. മൂന്നുവർഷമായി മെച്ചപ്പെട്ട് വിളവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ലോഗൻ പഴത്തിന് വിപണിയിൽ കിലോഗ്രാമിന് 500 രൂപ വരെയാണ് വില.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:farmerAgri NewsWayanadLongan Fruit
    News Summary - Logan will grow in Wayanad too
    Similar News
    Next Story
    X