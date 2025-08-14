Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Agri News
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 12:34 PM IST

    ഇലയും പൂവും കായ്കളും കൊഴിയുന്നു; ജാതി കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ

    ന​ഷ്ടം നേ​രി​ട്ട ക​ർ​ഷ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യം
    Nutmeg
    അ​ങ്ക​മാ​ലി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഇ​ല​ക​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞ് ന​ശി​ച്ച ജാ​തി മ​ര​ങ്ങ​ൾ

    അ​ങ്ക​മാ​ലി: മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കൃ​ഷി​യാ​യ ജാ​തി കൃ​ഷി പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്നു. ജാ​തി മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ല​യും പൂ​വും കാ​യ്ക​ളും കൊ​ഴി​യു​ന്ന​ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​ല​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ന​യാ​യ​ത്. ഇ​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രെ വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ വ​രെ കി​ട്ടേ​ണ്ട വി​ള​വാ​ണ് പേ​മാ​രി മൂ​ലം മി​ക്ക​യി​ട​ത്തും ന​ശി​ച്ച​ത്. ഇ​ല കൊ​ഴി​ഞ്ഞ്​ ശി​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​രി​ഞ്ഞു​ണ​ങ്ങി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. അ​ങ്ക​മാ​ലി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ലും ഏ​ഴ് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി നാ​ല് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ജാ​തി​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്ക്. അ​തി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ന​ശി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​രി​പ്പും ജാ​തി​പ​ത്രി​യും കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ൽ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ പ്ര​ഫ. എ​സ്. മ​ഞ്ജു, അ​ങ്ക​മാ​ലി ബ്ലോ​ക്ക് ജാ​തി ക​ർ​ഷ​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എം.​കെ. തോ​മ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​സി. ചു​മ്മാ​ർ, എ​റ​ണാ​കു​ളം മേ​ഖ​ല ജാ​തി ക​ർ​ഷ​ക സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി.​വി. അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എം.​കെ. ജോ​സ​ഫ്, എം.​എ. ജോ​ർ​ജ്, എ​ൻ.​കെ. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘം കൂ​ടു​ത​ൽ നാ​ശം നേ​രി​ട്ട ക​ർ​ഷ​ക​രാ​യ തു​റ​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ കൈ​താ​ര​ത്ത് ദേ​വ​സി, ബി.​വി. ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ശ​ക്ത​മാ​യ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ല​ക​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ൽ ഈ​ർ​പ്പം പ​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ നാ​ലി​നം ഫം​ഗ​സാ​ണ്​ ഇ​ല കൊ​ഴി​യാ​നും കൃ​ഷി ന​ശി​ക്കാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റും കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പും ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ന​ഷ്ടം നേ​രി​ട്ട ക​ർ​ഷ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ങ്ക​മാ​ലി ബ്ലോ​ക്ക് ജാ​തി ക​ർ​ഷ​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശ്ര​ദ്ധ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

