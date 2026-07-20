മഴക്കുറവ്: കർണാടകയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി അവതാളത്തിൽ

മഴക്കുറവ്: കർണാടകയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി അവതാളത്തിൽtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ മഴ കുറവ് തുടരുന്നതിനാൽ പച്ചക്കറി അവതാളത്തിലാവുന്നു. മൂന്ന് പ്രധാന ഖാരിഫ് വിളകളായ ഉള്ളി, മുളക്, തക്കാളി എന്നിവയുടെ നടീൽ യഥാക്രമം 29.5, 19.5, 36.5 എന്നിങ്ങിനെ ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇതിനകം നടന്നത്. ഈ മാസം പകുതിയോടെ 60 ശതമാനം പൂർത്തിയാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി ഹോർട്ടികൾച്ചർ
അഡീ. ഡയറക്ടർ കെ.എം. പരശിവമൂർത്തി പറഞ്ഞു. ഈ പച്ചക്കറികൾക്കുള്ള വിതക്കൽ സമയം ജൂൺ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയാണ്. 3.1 ലക്ഷം ഹെക്ടറാണ് ഈ മൂന്ന് സംയുക്ത കൃഷികളുടെ ഭൂവിസ്തൃതി. തക്കാളി കൃഷി പ്രധാനമായും ജലസേചനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. മുളക്, ഉള്ളി കൃഷിയുടെ പകുതിയോളം പ്രദേശങ്ങളും മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കർണാടകയിൽ. മഴ കുറവായതിനാൽ ജലക്ഷാമം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിരവധി കർഷകർ ഇത്തവണ കൃഷിയിടം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഴയുടെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ജലസേചനം നടത്തിയാലും നല്ല വിളവ് നേടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചിക്കബെല്ലാപൂരിലെ കർഷകൻ ചന്ദ്രപ്പ ഹരോബന്ദെ പറഞ്ഞു. വളരുന്ന വിളകൾ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വിളവ് നൽകുന്നില്ല. എട്ട് ദിവസം മുമ്പ് വിളവെടുത്ത തന്റെ തക്കാളി വിളവ് സാധാരണയുടെ പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. സാധാരണ ഏക്കറിന് 30 ടണ്ണിൽ കൂടുതൽ വിളവെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വർഷം കർഷകർക്ക് 15 ടൺ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ.
ചൂട് കൂടുന്നതിന് പുറമേ കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും വിളകളെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ബംഗളൂരു കാർഷിക ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയിലെ കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. എം.എൻ. തിമ്മെഗൗഡ പറഞ്ഞ് താപനില ഉയരുന്നത് ഇലപ്പേനുകളുടെ ആക്രമണം വർധിപ്പിക്കുകയും സ്രവം കുടിക്കുന്ന ഈ കീടങ്ങൾ വളരുന്ന വിളകളെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വർഷത്തിലെ ഈ സമയത്ത് താപനില സാധാരണയായി കുറവായിരിക്കും. മണ്ണിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവ് ആവശ്യത്തിന് പാകത്തിലാവും. എന്നാൽ ഈ വർഷം മണ്ണിലെ ഈർപ്പം കുറവായതിനാൽ താപനില ഉയരുകയാണ്. തൽഫലമായി മുഞ്ഞ, മീലിമൂട്ട തുടങ്ങിയ സ്രവം കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു. മണ്ണിലെ ഈർപ്പം കുറവായതിനാൽ സസ്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ സമ്മർദത്തിലാണ്, കൂടാതെ അധിക കീട സമ്മർദം അവയെ കൂടുതൽ കേടുപാടുകൾക്ക് ഇരയാക്കുന്നുവെന്ന് ഗൗഡ പറഞ്ഞു. വിതക്കൽ പൂർത്തിയായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കർഷകർ ഇപ്പോൾ തൈകൾ മുളക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന്
ഗഡാഗ് ജില്ലയിലെ തിമ്മാപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള യല്ലപ്പ എച്ച് ബാബരി പറഞ്ഞു. മഴക്ക് ശേഷം ജൂലൈ ഒന്നിന് തന്റെ നാല് ഏക്കർ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉള്ളിയും മുളകും വിതച്ചു. പക്ഷേ മഴ തുടർന്നില്ല, വിത്തുകൾ ഇതുവരെ മുളച്ചിട്ടില്ല. അവ ഏകദേശം ഒരു മാസമായി കേടുകൂടാതെയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അനുകൂലമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലെ ഉത്സവ സീസണിനൊപ്പം വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് കർഷകർ സാധാരണയായി ഈ വിളകൾ വിതക്കുന്നത്. നിലവിലെ പ്രവണത അനുസരിച്ച് വരും മാസങ്ങളിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉൽപാദനത്തെയും വിപണിയിലെ വരവിനെയും ഇത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കർഷകരും ഹോർട്ടികൾച്ചർ അധികൃതരും പറഞ്ഞു.
ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കുഴൽക്കിണറുകൾ വറ്റുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ആശങ്കകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ ആശ്രയിച്ചുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വിതക്കൽ വൈകിയെങ്കിലും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കുഴൽക്കിണറുകൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നൽകുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മണ്ണിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ അഭാവവും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും റാബി സീസണിനെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ഹോർട്ടികൾച്ചർ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register