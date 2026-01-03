Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightകാപ്പിക്കുരു...
    Agri News
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:54 AM IST

    കാപ്പിക്കുരു വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങി, പക്ഷേ വിളവെടുക്കാൻ ആളെക്കിട്ടാനില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    കാപ്പിക്കുരു വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങി, പക്ഷേ വിളവെടുക്കാൻ ആളെക്കിട്ടാനില്ല
    cancel

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ൽ കാ​പ്പി​ക്കു​രു വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കി​ട്ടാ​തെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ വ​ല​യു​ന്നു. യ​ഥാ​സ​മ​യം വി​ള​വെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​കി​ൽ കാ​പ്പി പ​ഴു​ത്തു​വീ​ണു വി​ള​വ് ഇ​ല്ലാ​താ​കും. ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ൽ കാ​പ്പി​ക്കു​രു വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ഡി​സം​ബ​ർ മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ​യാ​ണ്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം മൂ​ലം ഈ ​വ​ർ​ഷം വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് നേ​ര​ത്തെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഒ​ട്ടു മി​ക്ക തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​പ്പി​ക്കു​രു പ​ഴു​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ കി​ട്ടു​ന്ന​ത്ര തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ വെ​ച്ചു വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​ന്യ സം​സ്‌​ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ക്ഷാ​മ​മാ​ണ്. നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യം.

    കാ​പ്പി​ക്കു​രു അ​ധി​കം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് മി​ടു​ക്ക​ർ. ഇ​വ​ർ​ക്ക് 900-1000 രൂ​പ​യെ​ങ്കി​ലും കൂ​ലി കൊ​ടു​ക്ക​ണം. മു​മ്പ്​ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ധാ​രാ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ​ക്ക് 500 600 രൂ​പ കൂ​ലി മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ത​മി​ഴ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ കു​റ​വാ​ണ്. ഉ​ള്ള​വ​രാ​ക​ട്ടെ കു​റേ​ക്കൂ​ടി എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള ഏ​ല​ത്തി​ന്റെ പ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​കാ​നാ​ണ് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഏ​ലം വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് പോ​യാ​ൽ ഓ​വ​ർ​ടൈം ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. ഓ​വ​ർ ടൈം ​ജോ​ലി​ക്ക് ഓ​രോ മ​ണി​ക്കൂ​റി​നും 100 രൂ​പ അ​ധി​കം ല​ഭി​ക്കും.

    വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം വെ​ല്ലു​വി​ളി

    കാ​പ്പി​ക്കു​രു വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് പ​ണി​ക്കി​റ​ങ്ങാ​ൻ മി​ക്ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഭ​യ​മാ​ണ്. കാ​പ്പി​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​ലി, ആ​ന, ക​ടു​വ തു​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​ധി​ക​രി​ച്ച​തും ഇ​തി​നു കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. കാ​പ്പി​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രും പ​ണി​ക്കാ​രും വ​ല്ല​പ്പോ​ഴു​മാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തു മൂ​ലം ക​ടു​വ, പു​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് മ​റ്റു ശ്യ​ല്യ​മി​ല്ലാ​തെ വി​ല​സാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    വി​ല​യി​ൽ വ​ൻ ഇ​ടി​വ്

    മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ കാ​പ്പി​ക്കു​രു വി​ല​യി​ൽ കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​വു​ണ്ടാ​യി. റോ​ബ​സ്‌​റ്റ കാ​പ്പി​ക്കു​രു​വി​ന് 240 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന​ത് പു​തു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 189 രൂ​പ​യാ​യും കാ​പ്പി പ​രി​പ്പി​ന് ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 450 രൂ​പ 374 രൂ​പ​യാ​യു​മാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. 2021 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ കാ​പ്പി​ക്കു​രു​വി​ന് 80 രൂ​പ​യും പ​രി​പ്പി​ന് 140 രൂ​പ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. 2022ൽ ​കാ​പ്പി​ക്കു​രു വി​ല 93 രൂ​പ​യും പ​രി​പ്പ് വി​ല 175 രൂ​പ​യു​മാ​യി. 2024ൽ ​കാ​പ്പി​ക്കു​രു വി​ല 222 രൂ​പ​യും പ​രി​പ്പി​നു വി​ല 395 രൂ​പ​യു​മാ​യി.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ കാ​പ്പി കൃ​ഷി ചെ​യ്യു ന്ന 150 ​ഓ​ളം വ​ൻ​കി​ട എ​സ്‌​റ്റേ​റ്റു ക​ളും ഇ​രു​പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം ചെ​റു​കി​ട ക​ർ​ഷ​ക​രു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. സീ​സ​ണി​ൽ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ള​വ്​ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​വ​രു​ടെ ദു​രി​ത​ത്തി​ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റ്റ​മി​ല്ല. ദി​വ​സം 800 രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം കൂ​ലി ന​ൽ​കി​യാ​ലേ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ല​ഭി​ക്കൂ. എ​ല്ലാ സ​മ​യ​ത്തും പ​ണി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ചെ​റു​കി​ട ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ല​ഭ്യ​മാ​കാ​നും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്.

    ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ക​ർ​ഷ​ക​രും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും കാ​പ്പി​ക്കു​രു വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് പ​കു​തി പ​കു​തി എ​ന്ന രീ​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​രു ദി​വ​സം വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​പ്പി​ക്കു​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യും ക​ർ​ഷ​ക​നും പ​കു​തി വീ​തം പ​ങ്കി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:coffeeIdukki NewsLabour ShortageCoffee farmers
    News Summary - labour shortage to coffee harvest
    Similar News
    Next Story
    X