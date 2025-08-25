Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightകുട്ടമശ്ശേരിയുടെ...
    Agri News
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 12:40 PM IST

    കുട്ടമശ്ശേരിയുടെ പൂന്തോട്ടം നാടിന് വർണപ്പൊലിമയേകും

    text_fields
    bookmark_border
    കുട്ടമശ്ശേരിയുടെ പൂന്തോട്ടം നാടിന് വർണപ്പൊലിമയേകും
    cancel
    camera_alt

    കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ ഫ്ല​വേ​ഴ്സ് കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ശ്രീ​ജേ​ഷും ഭാ​ര്യ ശ്രു​തി​യും മ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഷി​ഖ​യും അ​ശ്വി​നും

    കീ​ഴ്മാ​ട്: അ​യ​ൽ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​നം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വ് കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, കീ​ഴ്മാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി, സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​നി പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന് പു​റം​നാ​ടു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ ഓ​ണ​ത്തി​ന് ന​മ്മു​ടെ പൂ​ക്ക​ൾ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ നി​റ​പ്പൊ​ലി​മ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​കൃ​ഷി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കീ​ഴ്മാ​ട് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കു​ടും​ബ​ശ്രീ സി.​ഡി.​എ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫ്ല​വേ​ഴ്സ് കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യി​ലെ പൊ​ൻ​ക​തി​ർ ജെ.​എ​ൽ.​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി പ​തി​യാ​ട്ട് ക​ല​വ​ക്ക് സ​മീ​പം 50 സെ​ന്‍റി​ലാ​ണ് പൂ​കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​യ കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി അ​മ്പ​ല​പ​റ​മ്പ് ക​ണ്ണ്യാ​മ്പി​ള്ളി ശ്രീ​ജേ​ഷും ശ്രു​തി​യു​മാ​ണ് ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ക്ക​ളും വാ​ടാ​ർ​മ​ല്ലി​യു​മ​ട​ക്കം കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന്​ ​ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​തി ലാ​ലു നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ഇ​വ​ർ ത​ന്നെ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് വി​ള​യി​ച്ച നെ​ല്ല് കു​ത്ത​രി, ഉ​ണ​ക്ക​ല​രി, അ​വി​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​പ​ണ​ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ക്കും. തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​റി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ അ​വി​ടെ ത​ന്നെ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന്​ യു​വ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​ജീ​വ ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ പി​താ​വ് മോ​ഹ​ന​ന്റെ പാ​ത പി​ൻ​പ​റ്റി പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൃ​ഷി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​നാ​ണ് ശ്രീ​ജേ​ഷ്. സ​ജീ​വ കു​ടും​ബ​ശ്രീ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​യ ശ്രു​തി​യും കൂടെയുണ്ട്​. അ​ച്ഛ​ൻ മോ​ഹ​ന്‍റെ​യും അ​മ്മ ക​ന​ക​യുടെയും കീ​ഴ്മാ​ട് കൃ​ഷി​ഭ​വ​നി​ലെ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും പൂ​ർ​ണ സ​ഹാ​യ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. മ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഷി​ഖ​യും അ​ശ്വി​നും അ​ച്ഛ​ന്‍റെ സ​ഹാ​യി​ക​ളാ​യി കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Agriculture NewsErnakulam NewskuttamasseryFlower farming
    News Summary - Kuttamassery flower farming
    Similar News
    Next Story
    X