Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 8:58 AM IST

    സ്ക​റി​യ പി​ള്ള​; സമ്മിശ്ര കൃഷിയിൽ വ്യത്യസ്തൻ

    സ്ക​റി​യ പി​ള്ള​; സമ്മിശ്ര കൃഷിയിൽ വ്യത്യസ്തൻ
    സ്ക​റി​യ പി​ള്ള ഡ്രാ​ഗ​ൺ ഫ്രൂ​ട്ട് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    ചി​റ്റൂ​ർ (പാ​ല​ക്കാ​ട്): സ​മ്മി​ശ്ര കൃ​ഷി​രീ​തി​യി​ലൂ​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​യ സ്ക​റി​യ പി​ള്ള​യു​ടെ അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം. സി​ബി ക​ല്ലി​ങ്ക​ൽ സ്മാ​ര​ക ക​ർ​ഷ​കോ​ത്ത​മ അ​വാ​ർ​ഡി​നാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം അ​ർ​ഹ​നാ​യ​ത്. നാ​ല് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യു​ള്ള കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ 6000 ക​വു​ങ്ങ്, 1700 തെ​ങ്ങ്, 900 ലേ​റെ വി​വി​ധ​യി​ന​ം മാ​വു​ക​ൾ, 20 ലേ​റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ഇ​നം പ്ലാ​വു​ക​ൾ, 500 ലേ​റെ ജാ​തി മ​ര​ങ്ങ​ൾ, 200ലേ​റെ മറ്റ് ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ... വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യാ​ണ് ഈ ​തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ. മ​ഴ​നി​ഴ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ കൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​മ്പാ​റ​യി​ൽ ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ മാ​ത്രം വ​ള​രു​ന്ന ഡ്രാ​ഗ​ൺ ഫ്രൂ​ട്ട് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു. 38 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി.

    ചേ​ന, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ, ക​രി​മ​ഞ്ഞ​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഇ​വി​ടെ​യി​ല്ലാ​ത്ത വി​ള​ക​ൾ കു​റ​വാ​ണ്. 70 വ​യ​സ്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്നും ചു​റു​ചു​റു​ക്കോ​ടെ രാ​വി​ലെ​ത​ന്നെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങും. കൃ​ഷി​ക്ക് പു​റ​മേ ത​നി​മ ഫാം ​ടൂ​റി​സം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലും സ​ജീ​വം. ഭാ​ര്യ മി​നി​യും മ​ക്ക​ളാ​യ റി​ച്ചാ​ർഡും റൈ​നോ​ൾ​ഡും ഹാ​രോ​ൾ​ഡും ഇ​വ​രു​ടെ ഭാ​ര്യ​മാ​രും സ​ജീ​വ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യു​ണ്ട്. സ്വ​ന്തം ഫാം ​ടൂ​റി​സം സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ന്നെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്കറിയ പ​റ​ഞ്ഞു.

