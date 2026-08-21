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    Agri News
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 7:50 AM IST

    ഓണത്തിന് നാട്ടുപച്ചക്കറിയില്ല; കാന്തല്ലൂർ-വട്ടവട ശീതകാല പച്ചക്കറി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃഷി അകലുന്നു

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    വ​ര​ൾ​ച്ച​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണവും വിനയായി
    https://www.madhyamam.com/tags/vattavada
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    കാ​ന്ത​ല്ലൂ​രി​ലെ വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി പാ​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    തൊ​ടു​പു​ഴ: തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന് മ​ല​യാ​ളി ഇ​ല​യി​ടു​മ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ശീ​ത​കാ​ല പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ള​നി​ല​മാ​യ കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ-​വ​ട്ട​വ​ട മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ച്ച​ക്ക​റി എ​ത്തി​ല്ല. മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തും ക​ർ​ഷ​ക​രോ​ടു​ള്ള അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​നോ​ഭാ​വ​വും കൃ​ഷി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പ​ല​രെ​യും പി​ന്തി​രി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്​ മേ​ഖ​ല​യെ വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ച​ത്​.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ കാ​ബേ​ജ്, കോ​ളി​ഫ്ല​വ​ർ, കാ​ര​റ്റ്, ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട്, ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ്, വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി​യ ശീ​ത​കാ​ല വി​ള​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യാ​ണ് വ​ട്ട​വ​ട. ​ഹോ​ർ​ട്ടി​കോ​ർ​പ്പ്, വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ ആ​ൻ​ഡ് ഫ്രൂ​ട്ട്​​സ്​ പ്രൊ​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ (വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ), ലേ​ല വി​പ​ണി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യൊ​ന്നും ഇ​ത്ത​വ​ണ സം​ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങി. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഭ​രി​ച്ച പ​ച്ച​ക്ക​റി വ​ക​യി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഹോ​ർ​ട്ടി​കോ​ർ​പ്പ് ഇ​നി​യും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് കു​ടി​ശ്ശി​ക ഇ​ന​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത്.

    ​ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ മു​ഖേ​ന കു​റ​ഞ്ഞ നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വാ​ങ്ങാ​നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രു​ടെ ചൂ​ഷ​ണം വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​​ന്ന​താ​യും ക​ർ​ഷ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ​

    കാ​ന്ത​ല്ലൂ​രി​ന്റെ പെ​രു​മ​യാ​യ കാ​ബേ​ജ്, ബീ​ൻ​സ്, ബ​ട്ട​ർ ബീ​ൻ​സ്, കാ​ര​റ്റ്, ചു​വ​ന്നു​ള്ളി, ത​ക്കാ​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യൊ​ന്നും ഇ​ത്ത​വ​ണ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ഴ്ച​ക്ക് പോ​ലും ഇ​ല്ല. പെ​രു​മ​ല, പു​ത്തൂ​ർ, കു​ള​ച്ചി വ​യ​ൽ, ഗു​ഹ​നാ​ഥ​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ ത​രി​ശു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൊ​ളു​ത്താ​മ​ല​യി​ൽ നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യി ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങും, കീ​ഴാ​ന്തൂ​രി​ൽ കു​റ​ച്ച് ബീ​ൻ​സ് കൃ​ഷി​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്.

    വി​പ​ണി സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​രും വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. മ​ഴ​യു​ടെ കു​റ​വും അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യും കാ​ര​ണം മ​ണ്ണി​ലെ ഈ​ർ​പ്പം അ​തി​വേ​ഗം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി ഉ​ണ​ങ്ങി ന​ശി​ക്കു​ന്ന​തും ക​ർ​ഷ​ക​രെ വ​ലി​യ ബാ​ധ്യ​ത​യി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ട്​ ചെ​ന്നെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ധ​ന​സ​ഹാ​യം, വാ​യ്പാ ഇ​ള​വു​ക​ൾ, ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം, ജ​ല​സേ​ച​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.​ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല ത​ക​ർ​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ന്ത​ല്ലൂ​രി​ലെ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും അ​ട​യു​ക​യാ​ണ്. പ​ത്ത്​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് 2000 ഏ​ക്ക​റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി ഇ​പ്പോ​ൾ 100 ഏ​ക്ക​റാ​യി ചു​രു​ങ്ങി.

    ക​ർ​ഷ​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കാ​താ​യ​തോ​ടെ ശീ​ത​പ​ച്ച​ക്ക​റി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് കൃ​ഷി ത​ന്നെ അ​ന്യ​മാ​കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വി​ഷ​ര​ഹി​ത​മാ​യ നാ​ട​ൻ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കാ​ന്ത​ല്ലൂ​രി​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക ച​രി​ത്രം ത​ന്നെ ഓ​ർ​മ​യാ​കും.

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    TAGS:Drought-Hitonam vegitableVattavada vegetable cultivationVFPCK
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