    Agri News
    Posted On
    14 Aug 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 11:33 AM IST

    ക​ർ​ഷ​ക പു​ര​സ്കാ​ര നി​റ​വി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ

    ജി​ല്ല​ക്ക് ആ​കെ ആ​റ് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ
    ക​ർ​ഷ​ക പു​ര​സ്കാ​ര നി​റ​വി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ
    പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ട​ച്ചേ​രി റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന ക​ർ​ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ജി​ല്ല​ക്ക് ആ​റ് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ. മി​ക​ച്ച കൂ​ൺ ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള 50,000 രൂ​പ​യു​ടെ പു​ര​സ്കാ​രം ഇ​രി​ട്ടി പു​ന്നാ​ട്ടെ ര​മ്യ നി​വാ​സി​ൽ എ​ൻ.​വി. രാ​ഹു​ലി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ന​ട്ട് മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക കാ​ട്ടി​യ​തി​ന് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് യു.​പി സ്കൂ​ളി​നും 50,000 രൂ​പ​യു​ടെ പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി താ​വം മ​ല​ബാ​ർ കൈ​പ്പാ​ട് ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ർ ക​മ്പ​നി​യും മി​ക​ച്ച റെ​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ചി​റ​ക്ക​ൽ പു​ഴാ​തി​യി​ലെ ഇ​ട​ച്ചേ​രി റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും നേ​ടി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച കൃ​ഷി അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റി​നു​ള്ള മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ചെ​റു​പു​ഴ കൃ​ഷി​ഭ​വ​നി​ലെ എം.​കെ. സു​രേ​ശ​ന് ല​ഭി​ച്ചു. കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മി​ക​വോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ന് മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന് ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    രാ​ഹു​ലി​ന്റെ നേ​ട്ടം മ​ൺ​സൂ​ൺ മ​ഷ്റൂം​സി​ൽ

    വി​ള​യി​ച്ച കൂ​ണു​ക​ളു​മാ​യി രാ​ഹു​ൽ

    ക​പ്പ​ലി​ൽ ജോ​ലി​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കൂ​ൺ കൃ​ഷി​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ രാ​ഹു​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി മ​ൺ​സൂ​ൺ മ​ഷ്റൂം​സി​ൽ വി​ജ​യം തീ​ർ​ത്ത് മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്. വൈ​ക്കോ​ലി​ൽ തു​ട​ങ്ങി നി​ല​വി​ൽ റ​ബ​ർ അ​റ​ക്ക​പ്പൊ​ടി​യി​ലാ​ണ് കൂ​ൺ കൃ​ഷി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 10,000 ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും 40 ഫാ​മു​ക​ൾ​ക്കും വി​ത്തും വ​ള​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് രാ​ഹു​ലാ​ണ്. മാ​സം 15 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വി​റ്റു​വ​ര​വു​ണ്ട്. പി​താ​വ് ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ ന​മ്പ്യാ​രും മാ​താ​വ് ര​മാ​ദേ​വി​യും ഭാ​ര്യ അ​നു​ശ്രീ​യും മ​ക​ൻ റ​യാ​ലും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. 20 സ്ഥി​രം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും കൂ​ൺ ഫാ​മി​ലു​ണ്ട്.

    പ​ച്ച​ക്ക​റി​യി​ൽ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ്

    പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​മാ​യി പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് യു.​പി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ന​ട്ട് മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക കാ​ട്ടി​യ​തി​ന് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന് 50,000 രൂ​പ​യു​ടെ പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. 1500 കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഇ​വി​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പി.​ടി.​എ​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് കൃ​ഷി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നും വി​ഷ​ര​ഹി​ത പ​ച്ച​ക്ക​റി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് 60 സെ​ന്റോ​ളം വ​രു​ന്ന കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ ത​ക്കാ​ളി, വ​ഴു​തി​ന, വെ​ണ്ട, പ​യ​ർ, പ​ച്ച​മു​ള​ക്, ന​ര​മ്പ​ൻ, വെ​ള്ള​രി, മ​ത്ത​ൻ, ചീ​നി​ക്കി​ഴ​ങ്ങ്, പ​ട​വ​ലം, കോ​വ​ൽ, ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ, ചീ​ര, പാ​വ​ക്ക എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ന​ട്ട​ത്. അ​വാ​ർ​ഡ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പി​ക സി​സ്റ്റ​ർ ഷാ​ന്‍റി ഫി​ലി​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​ർ​ഷി​ക ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് ക​മ്പ​നി

    കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി താ​വം മ​ല​ബാ​ർ കൈ​പ്പാ​ട് ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ർ ക​മ്പ​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. കൈ​പ്പാ​ട് അ​രി​യും അ​വ​ലും പു​ട്ടു​പൊ​ടി​യു​മെ​ല്ലാം ക​യ​റ്റി അ​യ​ച്ച ക​മ്പ​നി ഇ​നി കൈ​പ്പാ​ട് അ​രി​യും ക​ഞ്ഞി​യും ജാ​പ്പ​നീ​സ് സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. അ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ള​ക്കം.

    ഇ​ട​ച്ചേ​രി റെ​സി​ഡ​​​​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ചി​റ​ക്ക​ൽ പു​ഴാ​തി​യി​ലെ ഇ​ട​ച്ചേ​രി റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​ടി. മി​ക​വാ​ർ​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​ഷ​ര​ഹി​ത പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി, ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ​കൃ​ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു.

    പ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് ഹൈ​വേ​യി​ൽ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഇ​ക്കോ ഷോ​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ്. പാ​ത​യോ​ര ശു​ചീ​ക​ര​ണം, പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ ന​ട്ട് സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, മാ​ലി​ന്യ കൂ​മ്പാ​ര​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി പൂ​ന്തോ​ട്ട​വും അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ടും ഒ​രു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് ത​യ്യി​ലും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. അ​നി​ൽ കു​മാ​റു​മാ​ണ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​രേ​ഷ് കു​റ്റൂ​ർ വീ​ണ്ടും

    കൃ​ഷി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സു​രേ​ഷ് കു​റ്റൂ​ർ

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച കൃ​ഷി അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റി​നു​ള്ള മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ചെ​റു​പു​ഴ കൃ​ഷി​ഭ​വ​നി​ലെ സു​രേ​ഷ് കു​റ്റൂ​രി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. ചെ​റു​പു​ഴ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​കു​ന്ന​ത്. നൂ​ത​ന കാ​ർ​ഷി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യും കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ കൃ​ഷി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഓ​ഫി​സി​ലെ സി.​പി. ജി​ഷ​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. ഗോ​പി​ക, ആ​ര​വ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ൾ.

    പ​ദ്ധ​തി മി​ക​വി​ൽ മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ

    കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മി​ക​വോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ന് മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന് ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്റെ കൃ​ഷി സ​മൃ​ദ്ധി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം. റെ​ഡ് ചി​ല്ലീ​സ്, മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം ഹ​ണി, മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം ഗോ​ൾ​ഡ് മ​ഞ്ഞ​ൾ, മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം റൈ​സ് എ​ന്നീ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള അ​ഗ്രോ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ ഇ​റ​ക്കാ​നും ഇ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. തേ​ൻ ഗ്രാ​മം പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 400 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തേ​നീ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യും അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തേ​ൻ മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം ഹ​ണി എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

