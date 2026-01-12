Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 8:48 AM IST

    പഞ്ചാരമണലിൽ പൊന്നുവിളയിച്ച് ജോസ് കൂമ്പയിൽ

    പഞ്ചാരമണലിൽ പൊന്നുവിളയിച്ച് ജോസ് കൂമ്പയിൽ
    പ​ള്ളി​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​ര മ​ണ​ലി​ലെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ

    ജോ​സ് കൂ​മ്പ​യി​ൽ

    ചേ​ർ​ത്ത​ല: പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും ബി​സി​ന​സി​ലും ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച​തി​നൊ​പ്പം പ​ഞ്ചാ​ര​മ​ണ​ലി​ലെ കൃ​ഷി​യും ത​ന്‍റെ കൈ​ക്കൊ​തു​ങ്ങു​മെ​ന്ന് കാ​ട്ടി​ത്ത​രി​ക​യാ​ണ് പ​ള്ളി​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 15ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ കൂ​മ്പ​യി​ൽ ഡോ. ​ജോ​സ് (46). വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് അ​ര​യേ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് ആ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ലു​ള്ള കൃ​ഷി രീ​തി​യും മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി​യും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ​തി​​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണി​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം. ജോ​സ് കൂ​മ്പ​യി​ൽ എ​ന്ന്​ കേ​ൾ​ക്കാ​ത്ത പ​ള്ളി​പ്പു​റം ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രി​ല്ല. ഏ​തു​മു​ക്കി​ലും മൂ​ല​യി​ലും എ​ന്ത് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ്ടാ​കും. അ​തി​ലു​പ​രി ചേ​ർ​ത്ത​ല ദേ​വീ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ‘കൃ​പ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ തു​ണി​ക്ക​ട​യു​മു​ണ്ട്.

    ക​ർ​ഷ​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച ജോ​സ് കൃ​ഷി​യി​ലും വി​ജ​യ​ത്തി​ള​ക്കം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ മു​ത​ലാ​ണ്.

    ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം ഡ്രാ​ഗ​ൺ ഫ്രൂ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ത​ന്‍റെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ ന​ട്ട​ത്. അ​വ​യി​പ്പോ​ൾ സി​മ​ന്‍റ്​ തൂ​ണു​ക​ളി​ലാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 50ഓ​ളം കി​ലോ ഡ്രാ​ഗ​ൺ ഫ്രൂ​ട്ട് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി. ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ, മ​ത്ത​ങ്ങ, വി​വി​ധ​ത​രം വാ​ഴ​ക​ൾ, ഇ​ഞ്ചി, ചേ​മ്പ്, കു​ക്കും​ബ​ർ, കു​രു​മു​ള​ക് കൂ​ടാ​തെ സ​മീ​പ​ത്ത് കു​ള​ത്തി​ലാ​യി മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി​യു​മു​ണ്ട്. ഏ​ത്ത​വാ​ഴ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ​ത​രം വാ​ഴ​ക​ളും ഇ​ട​വി​ള​യാ​യി മ​റ്റ് കൃ​ഷി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു കാ​ല​ത്ത്​ പ​ള്ളി​പ്പു​റം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​രും കൃ​ഷി ഇ​റ​ക്കാ​റി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. വ​ള​ക്കൂ​റി​ല്ലാ​ത്ത സി​ലി​ക്ക മ​ണ​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. മ​ണ​ൽ ഗ്ലാ​സ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ക്സ​ൽ ഗ്ലാ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്. മ​ണ​ൽ ഇ​ഷ്ടി​ക ഫാ​ക്ട​റി​യും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​പ്പോ​ൾ ക​മ്പ​നി പൂ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഒ​രേ​ക്ക​ർ വ​രു​ന്ന സ്ഥ​ലം അ​ന്യാ​ധീ​ന​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​നി​യും വേ​റി​ട്ട കൃ​ഷി രീ​തി ഇ​വി​ടെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന ദൃ​ഢ നി​ശ്ച​യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. കൃ​ഷി​യി​ലും തു​ണി​ക്ക​ട ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലു​മെ​ല്ലാം തു​ണ​യാ​യി ഭാ​ര്യ സ​ജി​ത ജോ​സും മ​ക്ക​ൾ സാ​ഞ്ചോ ജോ​സും സാ​ൻ​വി​ൻ ജോ​സു​മു​ണ്ട്.

    TAGS:sandAgri Newsdigging
    News Summary - Jose Koombayil, who is digging for gold in the sands of Panchara
