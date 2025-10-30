Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightപ്രതീക്ഷ ‘കരിഞ്ഞു’;...
    Agri News
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 12:01 PM IST

    പ്രതീക്ഷ ‘കരിഞ്ഞു’; കർഷകർ കണ്ണീരിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രതീക്ഷ ‘കരിഞ്ഞു’; കർഷകർ കണ്ണീരിൽ
    cancel
    camera_alt

    പാ​ര്യ​ക്കാ​ട​ൻ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ കൊ​യ്തുകൂ​ട്ടി​യ നെല്ല്​ കി​ളി​ർ​ത്തപ്പോൾ

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: കൊ​യ്തു​കൂ​ട്ടി​യ നെ​ല്ലെ​ല്ലാം കി​ളി​ർ​ത്ത​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ‘വി​ത​ച്ച’ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ ക​രി​ഞ്ഞു. അ​പ്പ​ർ​കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ ര​ണ്ടാം കൃ​ഷി വി​ള​പ്പെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ​ല പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും നെ​ല്ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ മി​ല്ലു​ട​മ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​തോ​ടെ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട നെ​ല്ല് കി​ളി​ർ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി.

    പു​ന്ന​പ്ര വ​ട​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പൂ​ന്തു​രം വ​ട​ക്ക്, തെ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പാ​ര്യ​ക്കാ​ട​ൻ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​യ്ത് ക​ര​ക്ക് ക​യ​റ്റി​യ നെ​ല്ലാ​ണ് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടും എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​ത്. കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട് വി​രി​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് മൂ​ടി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി​യ നെ​ല്ല്, കി​ട്ടു​ന്ന വെ​യി​ലി​ൽ ജോ​ലി​ക്കാ​രും ക​ർ​ഷ​ക​രു​മാ​യി ചൂ​ടാ​ക്കി​യി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നെ​ല്ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ മി​ല്ലു​കാ​ർ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ, കോ​രി​ച്ചൊ​രി​യു​ന്ന മ​ഴ​യ​ത്ത് കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന നെ​ല്ല് കി​ളി​ർ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ മ​ങ്ങി.

    പൂ​ന്തു​രം വ​ട​ക്ക് പാ​ട​ശേ​ഖ​രം 213 ഏ​ക്ക​റാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 ദി​വ​സ​മാ​യി നൂ​റേ​ക്ക​ർ ഒ​ഴി​ച്ചു​ള്ള പാ​ട​ശേ​ഖ​രം കൊ​യ്ത് നെ​ല്ല് ക​ര​ക്ക് ക​യ​റ്റി കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു മി​ല്ല് മാ​ത്ര​മാ​ണ് നെ​ല്ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സു​മാ​യി ക​രാ​റി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ ഏ​ജ​ന്‍റും മ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മെ​ത്തി നെ​ല്ലെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് പി​ൻ​മാ​റി.

    പു​ന്ന​പ്ര തെ​ക്കി​ലെ പാ​ര്യ​ക്കാ​ട​ൻ പാ​ട​ശേ​ഖ​ത്തി​ൽ 90 ഏ​ക്ക​റാ​ണു​ള്ള​ത്. ചെ​റു​കി​ട ക​ർ​ഷ​ക​രാ​യ 50ല​ധി​കം പേ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ കൃ​ഷി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 19ന് ​കൊ​യ്ത്ത്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്. ഇ​വി​ടെ​യും മി​ല്ലി​ന്‍റെ ഏ​ജ​ന്‍റ്​ എ​ത്തി നെ​ല്ലി​ന്‍റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യി​ല്ല. ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഇ​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ക്വി​ന്‍റ​ൽ നെ​ല്ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ 14 കി​ലോ കി​ഴി​വാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രേ​ക്ക​ർ നി​ലം കൊ​യ്യാ​ൻ പാ​ക​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​ന് 30,000 രൂ​പ​യോ​ളം ചെ​ല​വ് വ​രും. കൊ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന് യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന്​ 2500 രൂ​പ​യും ചെ​ല​വാ​കും. പു​ഞ്ച​കൃ​ഷി വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ര​ണ്ടാം കൃ​ഷി ഒ​രേ​ക്ക​ർ കൊ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം വേ​ണ്ടി​വ​രും. വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ യ​ന്ത്രം കൊ​യ്ത് നീ​ങ്ങാ​ൻ സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണ​മാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ നെ​ല്ല് ചാ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ക്കി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് ക്വി​ന്‍റ​ലി​ന് 250 രൂ​പ കൂ​ലി​ച്ചെ​ല​വി​ന​ത്തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ന​ൽ​ക​ണം. വി​ള​വ് കു​റ​ഞ്ഞാ​ൽ കൃ​ഷി ന​ഷ്ട​മാ​കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ കൃ​ഷി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രേ​ക്ക​റി​ൽ 25 മു​ത​ൽ 30 ക്വി​ന്‍റ​ൽ വി​ള​വ് വ​രെ ല​ഭി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, നെ​ല്ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ വൈ​കു​ന്ന​തും മി​ല്ലു​കാ​ർ കി​ഴി​വ് അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ക​ർ​ഷ​ക​രെ കൃ​ഷി​യി​ൽ​നി​ന്നും പി​ന്മാ​റാ​നു​ള്ള നി​ല​പാ​ടി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി ചെ​ല​വാ​ക്കു​ന്ന തു​ക ഒ​ന്നി​ച്ച് കി​ട്ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    കൃ​ഷി ചെ​ല​വു​ക​ളും മി​ല്ലു​കാ​രു​ടെ കി​ഴി​വും പ​ര​മാ​വ​ധി താ​ങ്ങാ​ന്‍ ക​ർ​ഷ​ക​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ങ്കി​ലും കൊ​യ്ത നെ​ല്ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ പ​രാ​തി. സ​മീ​പ​ത്തെ മ​റ്റ് പ​ല പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​യ്യാ​ൻ പാ​ക​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തു​ലാ​മ​ഴ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കൊ​യ്ത്​ ക​ര​ക്ക് ക​യ​റ്റി​യാ​ലും നെ​ല്ലെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Paddy Collectionpaddy farmersRice mill owners
    News Summary - issues in paddy collection
    Similar News
    Next Story
    X