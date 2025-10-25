Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:24 PM IST

    കാ​ർ​ഷി​ക​രം​ഗ​ത്ത് 10,000 കോടിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ് ഉറപ്പാക്കും -മന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ്

    കാ​ർ​ഷി​ക​രം​ഗ​ത്ത് 10,000 കോടിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ് ഉറപ്പാക്കും -മന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ്
    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ‘വി​ഷ​ൻ 2031’ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല കാ​ർ​ഷി​ക സെ​മി​നാ​റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക​രം​ഗ​ത്ത് 10,000 കോ​ടി​യു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബി​സി​ന​സ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ന​യ​രേ​ഖ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ്. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

    ഒ​രു​ല​ക്ഷം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രു​മാ​നം നേ​ടാ​നു​ത​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യും മ​ന്ത്രി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ന​വീ​നം, സു​സ്ഥി​രം, സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത കാ​ർ​ഷി​ക കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ന​യ​രേ​ഖ​യി​ലാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യ​ത്തി​ന് ന​ബാ​ർ​ഡ് സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ആ​യി​രം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ത്തു​വ​ർ​ഷ പ​ദ്ധ​തി, പ​തി​നാ​യി​രം യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കാ​ർ​ഷി​ക​രം​ഗ​ത്ത് എ.​ഐ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​ത​ന വി​ദ്യ​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം, ആ​യി​രം സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ഫാ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ർ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Agriculture SectorP PrasadAgri News
    News Summary - International business worth Rs 10000 crores will be ensured in the agriculture sector - Minister P Prasad
