Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 11:09 AM IST

    ശീതീകരിച്ച കണ്ടയ്​നറുകളിൽ മാംസ ഇറക്കുമതി; പോത്തുകർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ മീ​റ്റ് പ്രൊ​ഡ​ക്ട് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യെ​യും ബാ​ധി​ച്ചു
    ശീതീകരിച്ച കണ്ടയ്​നറുകളിൽ മാംസ ഇറക്കുമതി; പോത്തുകർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ
    കോ​ട്ട​യം: ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റു​ക​ളി​ൽ അ​യ​ൽ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ മാസം എ​ത്തു​ന്ന​തും അ​ർ​ഹ​മാ​യ വി​ല ന​ൽ​കി വാ​ങ്ങാ​ൻ ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി പോ​ത്ത്​ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി. വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​റ​ച്ചി വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന​തും ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​വും ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ​ശു വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ പോ​ത്ത് വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ​വ​രാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. വ​ലി​യ​തു​ക ചെ​ല​വാ​ക്കി പോ​ത്തു​കു​ട്ടി​ക​ളെ വാ​ങ്ങി വ​ള​ർ​ത്തി വ​ലു​താ​ക്കി​യ​വ​ർ അ​വ​യെ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​നാ​കാ​തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബി ഐ​പ്പ് ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ക​ണ്ട​യി​ന​റു​ക​ളി​ൽ മ​റ്റ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ഇ​റ​ച്ചി എ​ത്തി​യ​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ഇ​റ​ച്ചി ക​ട​ക​ളി​ൽ 300 രൂ​പ​യി​ൽ താ​ഴെ വി​ല​യി​ൽ​ വി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​വ​രാ​ക​ട്ടെ അ​ത്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് 450 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ മ​റി​ച്ചു​വി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ ക​ശാ​പ്പു​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​ച്ച​വ​ടം കു​ത്ത​നെ കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യാ​ണ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ മു​പ്പ​തി​ൽ താ​ഴെ ക​ശാ​പ്പു​ശാ​ല​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ട്ട് ക​ശാ​പ്പു​ന​ട​ത്തി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഉ​രു​ക്ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തി​യ പോ​ത്തി​നെ വാ​ങ്ങാ​ൻ ആ​ളി​ല്ലാ​താ​യി. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ മീ​റ്റ് പ്രൊ​ഡ​ക്ട് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യെ​യും കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ച്ചി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന്​ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​കി​ലും ഇ​വ​രു​ടെ കൈ​യി​ൽ പ​ർ​ച്ചേ​സ് ബി​ല്ല് ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന​ ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും അ​റ​വു​ശാ​ല​ക​ൾ നി​ർ​മ്മി​ച്ച് ക​ർ​ഷ​ക​ർ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന പോ​ത്തു​ക​ളൂ​ടെ ഇ​റ​ച്ചി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ, മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    TAGS:beefBuffalomeat productionFarmersKottayam
