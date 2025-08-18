Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    18 Aug 2025 8:04 AM IST
    18 Aug 2025 8:04 AM IST

    ‘ഉ​മ’യു​ടെ ഗ​രി​മ​യി​ൽ ​പൊലിഞ്ഞ​ത്​ നി​ര​വ​ധി വി​ത്തി​ന​ങ്ങ​ൾ

    Paddy
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ‘ഉ​മ’ നെ​ൽ​വി​ത്തി​ന്‍റെ അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്വ തി​ള​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ നി​ലം​പ​രി​ശാ​യ​ വി​ത്തി​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വി​ള​വും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി​യു​മാ​ണ്​ ഉ​മ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ഉ​മ വി​ത​ച്ചാ​ൽ എ​ന്തൊ​ക്കെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളു​ണ്ടാ​യാ​ലും മി​നി​മം വി​ള​വ്​ ഉ​റ​പ്പാ​ണ്​ എ​ന്ന​താ​ണ്​ അ​തി​നെ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്രി​യ​ങ്ക​രി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    എം.​ഒ 16 ന​മ്പ​രാ​യി 1998ലാ​ണ്​ മ​​ങ്കൊ​മ്പ്​ നെ​ല്ല്​ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം ‘ഉ​മ’ നെ​ൽ​വി​ത്ത്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. 2000 മു​ത​ലാ​ണ്​ അ​ത്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​ചാ​രം നേ​ടി​യ​ത്. 1996 - 97 കാ​ല​ത്ത്​ ഗാ​ളീ​ച്ച വ്യാ​പ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​മ​യു​ടെ ശേ​ഷി ക​ണ്ടാ​ണ്​ അ​തി​നെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ​ക​ച്ച വി​ള​വും ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ക​ണ്ട​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ക​ർ​ഷ​ക​രും ഉ​മ വി​ത​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഇ​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ആ​ദ്യ (എം.​ഒ 24), പു​ണ്യ (എം.​ഒ 25) എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ മു​മ്പ്​ എ​ട്ടി​നം വി​ത്ത്​ നെ​ല്ല്​ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഉ​മ​യെ കൈ​വി​ട്ട്​ അ​വ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    2016ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ശ്രേ​യ​സ്​ (എം.​ഒ 22) ആ​ണ്​ കു​റ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​ർ​ഷ​ക​ർ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത​ത്. അ​തും പ്ര​ചാ​രം നേ​ടി​യി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട്​ 2021ൽ ​പൗ​ൺ​മി (എം.​ഒ 23) പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. അ​തും ക​ർ​ഷ​ക​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. ത​ണ്ടി​ന്​​ ബ​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കാ​റ്റി​ൽ വീ​ണു​പോ​കു​ന്ന​താ​ണ്​ അ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ന്യൂ​ന​ത.

    വി​ള​വും ചോ​റും മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന ഗു​ണം പൗ​ർ​ണ​മി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ പോ​രാ​യ്മ​യും പ​രി​ഹ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ​യും പു​ണ്യ​യും വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ (എം.​ഒ 24) വെ​ള്ള അ​രി​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രും വി​ത​ക്കു​ന്ന​ത്​ ചു​വ​ന്ന അ​രി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ത്തു​ക​ളാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ആ​ദ്യ എ​ത്ര ക​ണ്ട്​ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​നേ​ടും എ​ന്ന്​ പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    നി​ര​ന്ത​ര ഗ​വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ മ​​ങ്കൊ​മ്പി​ലെ എം.​എ​സ്. സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ നെ​ല്ല്​ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം സി.​ഇ.​ഒ സ്മി​ത മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​മ​ക്ക്​ ശേ​ഷം മ​​ങ്കൊ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന ഒ​മ്പ​താ​മ​ത്തെ​യും 10ാമ​ത്തെ​യും ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​യും പു​ണ്യ​യും. ഉ​മ മാ​റ്റേ​ണ്ട സ​യ​മാ​യി. അ​തി​ന്​ പ​ഴ​യ മെ​ച്ചം ഇ​പ്പോ​ഴി​ല്ല എ​ന്ന​ത്​ വാ​സ്ത​വ​മാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​മ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സ്മി​ത പ​റ​ഞ്ഞു.

