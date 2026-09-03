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    ത​ക്കാ​ളി വി​ല​യി​ൽ വൻ ഇടിവ്; ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ

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    ത​ക്കാ​ളി വി​ല​യി​ൽ വൻ ഇടിവ്; ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ത​ക്കാ​ളി വി​ല ഇ​ടി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ല്‍. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര, സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് സം​ഭ​ര​ണം, വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ള​ൽ, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​ര​ണ, സം​സ്ക​ര​ണ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും സം​യു​ക്ത കി​സാ​ൻ മോ​ർ​ച്ച​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യും ക​ർ​ഷ​ക​നു​മാ​യ അ​ട്ട​ഹ​ള്ളി ദേ​വ​രാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​ദ​കി​ല്‍ ത​ക്കാ​ളി​വി​ല കി​ലോ ര​ണ്ടു രൂ​പ​യാ​യി. വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​നും ഗ​താ​ഗ​ത ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കും പോ​ലും ചി​ല​പ്പോ​ൾ വ​രു​മാ​നം തി​ക​യി​ല്ലെ​ന്നും വി​ത്തു​ക​ൾ, വ​ളം, കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ൾ, ജ​ല​സേ​ച​നം, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, ഗ​താ​ഗ​തം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ക്കാ​ളി കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് ഏ​ക്ക​റി​ന് 40,000 രൂ​പ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന് ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ക്കാ​ളി പ്യൂ​രി, പേ​സ്റ്റ്, സോ​സ്, ജ്യൂ​സ്, ഉ​ണ​ങ്ങി​യ ത​ക്കാ​ളി എ​ന്നി​വ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​സ്ക​ര​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ സ​ർ​ക്കാ​രി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​ർ കാ​ര്‍ഷി​ക വി​ള​ക​ളു​ടെ വി​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു. കോ​ളാ​റി​ലെ ത​ക്കാ​ളി ക​ർ​ഷ​ക​ർ വി​ല​യി​ടി​വ്, വ​ട​ക്ക​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഉ​ള്ളി ക​ർ​ഷ​ക​ർ വ​ര​ൾ​ച്ച മൂ​ലം വി​ള​നാ​ശം, മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ലെ ക​രി​മ്പ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ജ​ല​ക്ഷാ​മം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ഹെ​ബ്ബാ​ളി​ല്‍ ക​ർ​ഷ​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​തി​നു​ശേ​ഷം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം വി​ള​നാ​ശ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ള്ളി വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്നു. വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ഉ​ള്ളി വി​ല കി​ലോ​ക്ക് 25 രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 70 മു​ത​ല്‍ 80 രൂ​പ വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യും ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ്പ​ന വി​ല കി​ലോ​ക്ക് 80 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യും ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ങ്കി​ലും ക​ന​ത്ത മ​ഴ, വ​ര​ൾ​ച്ച, വി​ള​നാ​ശം എ​ന്നി​വ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ച്ച​തി​നാ​ൽ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം എ​ല്ലാ ഉ​ള്ളി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​ന​മാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Huge drop in tomato prices
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