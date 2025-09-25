Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    25 Sept 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:44 AM IST

    ക​ശു​മാ​ങ്ങ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​നി തേ​ൻ മ​ധു​രം; ഗ​വേ​ഷ​ണ നേ​ട്ടം വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക്

    ഗ​വേ​ഷ​ക: ഡോ. ​ജ്യോ​തി നി​ഷാ​ദ്
    ക​ശു​മാ​ങ്ങ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​നി തേ​ൻ മ​ധു​രം; ഗ​വേ​ഷ​ണ നേ​ട്ടം വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക്
     ഡോ.​ജ്യോ​തി നി​ഷാ​ദ്, ഡോ.​ദി​ന​ക​ർ അ​ഡി​ഗ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​ർ​ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് (ഐ.​സി.​എ.​ആ​ർ) കീ​ഴി​ൽ പു​ത്തൂ​രി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ശു​വ​ണ്ടി ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​നം തേ​ൻ മ​ധു​രം പ​ക​രു​ന്ന ലാ​യ​നി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു. ക​ശു​മാ​ങ്ങ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഈ ​മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്നം വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്താ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​യ​താ​യി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ദി​ന​ക​ർ അ​ഡി​ഗ പ​റ​ഞ്ഞു. 'ജോ​ണി' (ദ്രാ​വ​ക) ശ​ർ​ക്ക​ര' എ​ന്നാ​ണ് പേ​ര്. ഇ​ത് തേ​ൻ പോ​ലെ രു​ചി​ക​ര​മാ​ണ്. ശ​ർ​ക്ക​ര പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ശു​മാ​ങ്ങ ജ്യൂ​സി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ക​ശു​വ​ണ്ടി ക​ർ​ഷ​ക​ർ ക​ശു​മാ​ങ്ങ അ​ധി​കം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റി​ല്ല. നേ​ര​ത്തെ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് വീ​ട്ടി​ൽ തീ​റ്റ​യാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ചി​ല​ർ ഇ​വ വീ​ഞ്ഞ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു.

    ക​രി​മ്പി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ശ​ർ​ക്ക​ര​യു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ ക​ശു​മാ​ങ്ങ ശ​ർ​ക്ക​ര​ക്ക് വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ ഗ്ലൈ​സെ​മി​ക് സൂ​ചി​ക​യു​ണ്ട്. ക​ശു​വ​ണ്ടി ഗ​വേ​ഷ​ണ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ് ജോ​ണി ശ​ർ​ക്ക​ര​ക്ക് പേ​റ്റ​ന്റ് നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ലും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ശു​മാ​ങ്ങ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജ്യൂ​സ് വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക, പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക, ശ​ർ​ക്ക​ര ത​യാ​റാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ്രോ​ട്ടീ​നും നാ​രു​ക​ളും കൊ​ണ്ട് സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​യ ഈ ​ശ​ർ​ക്ക​ര പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    സ്വ​യം സ​ഹാ​യ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ​​അ​ഭി​ലാ​ഷ​മു​ള്ള സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കോ പേ​റ്റ​ന്റ് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കും. ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്നു. ക​ശു​വ​ണ്ടി ഗ​വേ​ഷ​ണ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​യാ​യ ഡോ. ​ജ്യോ​തി നി​ഷാ​ദാ​ണ് ജോ​ണി ശ​ർ​ക്ക​ര​യു​ടെ പി​ന്നി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക. ഇ​ത് വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ൽ, ശ​ർ​ക്ക​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യും ക​ശു​മാ​ങ്ങ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ക​ശു​വ​ണ്ടി പോ​ലെ, ക​ശു​മാ​ങ്ങ​യും പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ളാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ്. ക​ശു​മാ​ങ്ങ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​പ​ണി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഇ​തി​ന​കം ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്, ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ ഫ​ല​മാ​ണ് ദ്രാ​വ​ക ശ​ർ​ക്ക​ര.

