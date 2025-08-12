Begin typing your search above and press return to search.
    ചെ​മ്പ​ര​ത്തി​ക്ക്​ ന​ല്ല​കാ​ലം; ഇ​ല​ക്കും പൂ​വി​നും വ​ൻ ഡി​മാ​ൻ​ഡ്

    ഒ​​രു​​കി​​ലോ പൂ​​വി​​ന്​ '100 രൂ​​പ​​'വ​​രെയാ​ണ്​ വി​​ല​
    ചെ​മ്പ​ര​ത്തി

    ക​​ട്ട​​പ്പ​​ന: ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി​യി​ല​​ക്കും പൂ​​വി​​നും വ​​ൻ ഡി​​മാ​​ൻ​​ഡ്​; പൊ​​ന്നും​വി​​ല ന​​ൽ​​കാ​​ൻ ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ലെ ക​​ച്ച​​വ​​ട​​ക്കാ​​ർ. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ തൊ​​ടി​​ക​​ളി​​ലും വീ​​ട്ടു​​മു​​റ്റ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും അ​​ല​​ങ്കാ​​ര​ച്ചെ​​ടി​​യാ​​യും ഹൈ​​റേ​​ഞ്ചി​​ല ഏ​​ല​ത്തോ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ​വേ​​ലി​​യാ​​യും ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​ന്ന ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി​​ക്ക് സു​​വ​​ർ​​ണ​കാ​​ലം കൈ​​വ​​ന്നി​​രി​​ക്ക​യാ​​ണ്.

    ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ലെ ക​​മ്പ​നി​​ക​​ൾ ഷാം​പൂ നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ത്തി​​നാ​​യി ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി ഇ​​ല​​ക​​ൾ ഷേ​​ഖ​​രി​​ക്കാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​തോ​​ടെ​​യാ​​ണി​ത്. ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ൽ ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി ഇ​​ല​​ക്ക്​ കി​​ലോ​​ഗ്രാ​​മി​​ന് എ​​ട്ട്​ രൂ​​പ മു​​ത​​ൽ പ​​ത്ത്​ രൂ​പ വ​​രെ വി​​ല​​യു​​ണ്ട്.​ ഇ​​തി​​ന്‍റെ വി​പ​​ണി​സാ​​ധ്യ​​ത മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി നി​​ര​​വ​​ധി ത​​മി​​ഴ്സ്ത്രീ​ക​​ൾ ഹൈ​റേ​​ഞ്ചി​​ലെ ഏ​​ല​ത്തോ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​നി​​ന്ന് ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി​​യി​​ല​​യും പൂ​​വും ശേ​​ഖ​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

    പൂ​​ജ ആ​​വി​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് വേ​​ണ്ടി​​യും പൂ​​വി​​നു ഡി​​മാ​​ൻ​​ഡ് ഉ​​ണ്ട്‌. ഒ​​രു​​കി​​ലോ പൂ​​വി​​ന്​ 100 രൂ​​പ​​വ​​രെ​യാ​ണ്​ വി​​ല. ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ലെ ചി​​ല ഷാം​പൂ നി​​ർ​​മാ​​ണ ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ൾ രാ​​സ​​വ​​സ്തു​​ക്ക​​ൾ ചേ​​ർ​​ക്കാ​​ത്ത ജൈ​​വ ഷാം​പൂ നി​​ർ​​മി​​ക്കാ​​ൻ ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി​​യി​​ല ശേ​​ഖ​​രി​​ക്കാ​​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ്ത്രീ​​ക​​ളു​​ടെ സ​​ഹാ​​യം തേ​​ടി. അ​​വ​​രാ​​ണ് കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ ഏ​​ല​ത്തോ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ വേ​​ലി​യാ​​യി ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി ചെ​​ടി ന​ട്ട വി​​വ​​രം അ​​റി​​യി​​ച്ച​​ത്.

    ഷാം​പൂ​വി​ന്​ ന​​ല്ല ഡി​​മാ​​ൻ​​ഡ് ഉ​​ണ്ടാ​​യ​​തോ​​ടെ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ൾ ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി ഷാം​പൂ നി​​ർ​​മി​​ക്കാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. പ​​റി​​ച്ചെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​ല​​യും പൂ​​വും പ്ര​​ത്യേ​​കം ചാ​​ക്കു​​ക​​ളി​ലാ​​ക്കി​​യാ​​ണ് കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ​നി​​ന്ന് ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ലെ ക​​മ്പം, തേ​​നി മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി​​യി​​ലെ ഹോ​​ൾ​സെ​​യി​​ലാ​യി എ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന ക​​ച്ച​​വ​​ട​​ക്കാ​​ർ ഉ​​ണ്ട്‌. അ​​വ​​ർ ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി​​യി​​ല കി​​ലോ​​ഗ്രാ​​മി​​ന് ആ​​റു രൂ​​പ മു​​ത​​ൽ ഡി​​മാ​​ൻ​​ഡ് അ​​നു​​സ​​രി​​ച്ച്​ 10 രൂ​​പ വ​​രെ വി​​ല​​ക്ക് എ​​ടു​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. പ്ര​​തി​ദി​​നം 50 കി​​ലോ മു​​ത​​ൽ 80 കി​​ലോ വ​​രെ ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി​​യി​​ല ശേ​​ഖ​​രി​​ക്കു​​ന്ന തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ​​ക് ശ​​രാ​​ശ​​രി 500 രൂ​​പ മു​​ത​​ൽ 800 രൂ​​പ​​വ​​രെ വ​​രു​​മാ​​നം ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്നു.

    സ്പൈ​​സ് ബോ​​ർ​​ഡി​​ന്‍റെ ക​​ണ​​ക്കു​​പ്ര​​കാ​​രം ജി​​ല്ല​​യി​​ൽ ഏ​​ക​​ദേ​​ശം 32,499 ഹെ​​ക്ട​​ർ പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്ത് ഏ​​ല​കൃ​​ഷി​​യു​​ണ്ട്. ഇ​​തി​​ൽ ഭൂ​​രി​​ഭാ​​ഗം പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്തും ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി ചെ​​ടി വേ​​ലി​​യാ​​യി ന​​ട്ടി​​ട്ടു​​ള്ള​​തി​​നാ​​ൽ ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി​​യി​​ല​​യും പൂ​​വും ഇ​​വി​​ടെ സു​​ല​​ഭ​​മാ​​ണ് താ​​നും.

