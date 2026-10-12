തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാനില്ല; കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കളനാശിനി പ്രയോഗം വ്യാപകംtext_fields
കേളകം: കാട് തെളിക്കാനും കൃഷിയിടങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനും തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാതായതോടെ മലയോര മേഖലകളിൽ കളനാശിനി പ്രയോഗം വ്യാപകമാകുന്നു. റബർ തോട്ടങ്ങൾ മുതൽ കശുമാവ് കൃഷിയിടങ്ങൾ വരെയും പാതയോരങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും വരെ കളനാശിനി ഉപയോഗം വർധിക്കുകയാണ്. തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമവും കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചെലവ് കുറവാണെന്ന ധാരണയുമാണ് കർഷകരെ രാസമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.
റബർ ടാപ്പിങ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ തോട്ടങ്ങളിൽ വളരുന്ന പുല്ലും കളകളും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് കർഷകർക്ക് അനിവാര്യമാണ്. കശുമാവ് തോട്ടങ്ങളിലും മറ്റ് കൃഷിയിടങ്ങളിലും മഴക്കാലത്ത് കളകൾ വ്യാപകമായി വളരുന്നതും പ്രതിസന്ധിയാകുന്നു. പാതയോരങ്ങളിലെ കാടും പുല്ലും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും കളനാശിനി പ്രയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് പലരും അവലംബിക്കുന്നത്. തൊഴിലാളികളെ ലഭിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കൂലിച്ചെലവിലെ വർധനയും ഈ പ്രവണതക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു.
ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം, അളവ്, പ്രയോഗരീതി, കാലാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ നടത്തുന്ന പ്രയോഗം മണ്ണിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ദോഷകരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചില കളനാശിനികൾ ലക്ഷ്യമിട്ട കളകൾക്കു പുറമേ മറ്റ് സസ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കാം. മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ, ജലസ്രോതസ്സുകൾ, പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ജീവികൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും അവഗണിക്കാനാവില്ല.
മഴക്കാലത്ത് പാതയോരങ്ങളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും പ്രയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ഒഴുകിയെത്തി തോടുകളിലും കിണറുകളിലും മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകളിലും കലരാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. കാറ്റിന്റെ ദിശയും വേഗവും പരിഗണിക്കാതെ തളിക്കുന്നത് സമീപത്തെ കൃഷികളെയും ബാധിച്ചേക്കാം. നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള ഉപയോഗം പ്രയോഗിക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അപകടസാധ്യത സൃഷ്ടിക്കും.
തൊഴിലാളിക്ഷാമം മൂലം കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനൊപ്പം കളനാശിനികളുടെ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം ശക്തമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നു. കൃഷിഭവനുകളുടെയും കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകണം. ശിപാർശ ചെയ്ത ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർദേശിച്ച അളവിലും രീതിയിലും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, ലേബലിലെ സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക, ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്കും സമീപ കൃഷികളിലേക്കും രാസവസ്തുക്കൾ എത്തുന്നത് തടയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത അനിവാര്യമാണ്.
കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തികമായി പ്രായോഗികമായ കളനിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ തൊഴിലാളിക്ഷാമത്തിനൊപ്പം ഉയരുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് സുസ്ഥിരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകൂ.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register