Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightകി​ഴ​ക്ക​ൻ...
    Agri News
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 11:16 AM IST

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ മ​ല​യോ​ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ എ​ണ്ണ​പ്പ​ന​ത്തോ​ട്ടം വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    റ​ബ്ബ​റി​നോ​ളം കൂ​ലി​ച്ചെ​ല​വോ വ​ള​പ്ര​യോ​ഗ​മോ വേ​ണ്ടാ​ത്ത എ​ണ്ണ​പ്പ​ന കൃഷി വളരെ ആ​ദാ​യ​ക​രമാണ്
    കി​ഴ​ക്ക​ൻ മ​ല​യോ​ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ എ​ണ്ണ​പ്പ​ന​ത്തോ​ട്ടം വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി
    cancel
    camera_alt

    അ​ട​ക്കാ​ക്കു​ണ്ട് മാ​ഞ്ചോ​ല​യി​ൽ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് പാ​ക​മാ​യ എ​ണ്ണ​പ്പ​ന

    Listen to this Article

    കാ​ളി​കാ​വ്: കി​ഴ​ക്ക​ൻ മ​ല​യോ​ര​ത്ത് അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ട് പ​തി​ന​ഞ്ചേ​ക്ക​റി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ണ്ണ​പ്പ​ന തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി. റ​ബ്ബ​ർ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ഞ്ചോ​ല​യി​ലാ​ണ് എ​ണ്ണ​പ്പ​ന കൃ​ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. നി​ല​മ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി പൊ​ട്ടം​കു​ളം തോ​മ​സ് കെ. ​ജോ​ർ​ജാ​ണ് റ​ബ്ബ​ർ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി പ​തി​ന​ഞ്ചേ​ക്ക​റി​ൽ കൃ​ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ന​ട്ട തൈ​ക​ളി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ണ്ണൂ​റോ​ളം പ​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മൂ​പ്പെ​ത്തി​യ കാ​യ്ക​ൾ വി​ള​വെ​ടു​ത്ത​ത്. കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് എ​ണ്ണ​പ്പ​ന കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. കൊ​ല്ല​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഫാ​മി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് തൈ​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ന​ട്ട​ത്. ശാ​സ്ത്രീ​യ രീ​തി​യി​ൽ ചെ​യ്ത കൃ​ഷി നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല. ആ​ദ്യ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ൽ നാ​ലു ട​ണ്ണോ​ളം ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ന​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാം നി​റ​യെ കു​ല​ക​ൾ വി​രി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ണ്ണ​പ്പ​ന കൃ​ഷി വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ വി​ള​വെ​ടു​ത്ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ല്ല​ത്ത് ഫാ​മി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി.

    വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ നൂ​റ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കാ​ലം വി​ള​വ് ല​ഭി​ക്കും. പ​ന വ​ലു​താ​കു​ന്ന​തോ​ടെ മ​റ്റു ഇ​ട​വി​ള​ക​ളും ഇ​ട​യി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. റ​ബ്ബ​റി​നോ​ളം കൂ​ലി​ച്ചെ​ല​വോ വ​ള​പ്ര​യോ​ഗ​മോ വേ​ണ്ടാ​ത്ത എ​ണ്ണ​പ്പ​ന ആ​ദാ​യ​ക​രം ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മ​ലേ​ഷ്യ, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ണ്ണ​പ്പ​ന കൃ​ഷി​യു​ള്ള​ത്. വി​ള​വെ​ടു​ത്ത എ​ണ്ണ​ക്കു​രു​ക്ക​ൾ കൊ​ല്ല​ത്തു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫാ​ക്ട​റി​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി അ​യ​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kalikavoil palm
    News Summary - Harvesting of the first oil palm plantation in the Eastern Hills has begun.
    Similar News
    Next Story
    X