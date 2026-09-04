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Madhyamam
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    ഒരേ കുലയിൽ പച്ചയും ചുവപ്പും പഴങ്ങൾ; കൗതുക കാഴ്ചയായി വാഴക്കുല

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    ഒരേ കുലയിൽ പച്ചയും ചുവപ്പും പഴങ്ങൾ; കൗതുക കാഴ്ചയായി വാഴക്കുല
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    കാ​പ്പി​ൽ കി​ഴ​ക്ക് മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ പ​ച്ച​യും ചു​വ​പ്പും നി​റ​ത്തി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ വാ​ഴ​ക്കു​ല

    ​കാ​യം​കു​ളം: ഒ​രേ വാ​ഴ​ക്കു​ല​യി​ൽ ത​ന്നെ പ​ച്ച​നി​റ​ത്തി​ലും ചു​വ​പ്പി​ലു​മു​ള്ള വാ​ഴ​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ വി​രി​ഞ്ഞ അ​പൂ​ർ​വ്വ കാ​ഴ്ച കൗ​തു​ക​മാ​കു​ന്നു. കാ​പ്പി​ൽ കി​ഴ​ക്ക് മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്തി​ന്റെ നൂ​റു​ൽ ഹു​ദ മ​ദ്സ വ​ള​പ്പി​ലാ​ണ് പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ അ​പൂ​ർ​വ്വ പ്ര​തി​ഭാ​സം വാ​ഴ​യി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ചെ​ങ്ക​ദ​ളി, പ​ച്ച​വാ​ഴ എ​ന്നി​വ വേ​റെ​വേ​റെ കു​ല​ക​ളാ​യാ​ണ് വ​ള​രു​ന്ന​ത്. മ​ദ്റ​സ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ കി​ള​ച്ചു​ന​ട്ട വാ​ഴ കു​ല​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഈ ​വേ​റി​ട്ട കാ​ഴ്ച നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    സ​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ്വ ജ​നി​ത​ക വ്യ​തി​യാ​ന​മാ​യ ‘ചി​മേ​ര’ പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് കൃ​ഷി വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. വാ​ഴ വ​ള​രു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കോ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​റ്റം കാ​ര​ണ​മാ​ണ് ഒ​രേ കു​ല​യി​ൽ ത​ന്നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​റ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ​നി​റ​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഈ ​പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ രു​ചി​യി​ലോ പോ​ഷ​ക​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളി​ലോ യാ​തൊ​രു​വി​ധ മാ​റ്റ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​വ സാ​ധാ​ര​ണ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ ത​ന്നെ ക​ഴി​ക്കാ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - Green and Red Bananas Discovered in Kayamkulam
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