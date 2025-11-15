Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 2:36 PM IST

    തി​രു​മു​റ്റ​ത്തൊ​രു​കോ​ണി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നൊ​രാ​നെ​ല്ലി...

    നാ​ലി​ലാം​ക​ണ്ടം ഗ​വ. യു.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ നെ​ല്ലി​ക്ക​വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​ത്സ​വം ര​മേ​ശ​ൻ പു​ന്ന​ത്തി​രി​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    Listen to this Article

    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: നാ​ലി​ലാം​ക​ണ്ട​ത്ത് നെ​ല്ലി​ക്ക വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​ത്സ​വം ന​ട​ത്തി. ചീ​മേ​നി നാ​ലി​ലാം​ക​ണ്ടം ഗ​വ. യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ലാ​ണ് നെ​ല്ലി​ക്ക ഉ​ത്സ​വം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നെ​ല്ലി​ക്ക മൂ​ത്ത് വി​ള​ഞ്ഞു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​വി​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​ത്സ​വ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നെ​ല്ലി​ക്ക വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഉ​ത്സ​വ​പ്ര​തീ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​ത്സ​വം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ൽ ചി​ല​ർ തോ​ട്ടി​യു​മാ​യി മ​ര​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി നെ​ല്ലി​ക്ക​ക​ൾ ഉ​തി​ർ​ത്തി​ട്ടു. നാ​ലി​ലാം​ക​ണ്ടം ഗ​വ. യു.​പി സ്‌​കൂ​ള്‍ മു​റ്റ​ത്തെ നെ​ല്ലി​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് 200 കി​ലോ​യോ​ളം നെ​ല്ലി​ക്ക വി​ള​വെ​ടു​ത്തു. ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ ഉ​ദ്യാ​നം എ​ന്ന​സ​ങ്ക​ല്‍പം രൂ​പ​പ്പെ​ടും മു​മ്പേ ഈ ​വി​ദ്യാ​ല​യ​പ​രി​സ​രം മ​ര​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ്. അ​ധി​ക​വും നെ​ല്ലി​മ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​ല്ലാം ന​ന്നാ​യി കാ​യ്ക്കു​ന്ന​വ. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് നെ​ല്ലി​ക്ക​ക​ള്‍ മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ചു​വ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്നു​ത​ന്നെ ല​ഭി​ക്കും. പ​റി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന നെ​ല്ലി​ക്ക​ക​ള്‍ തു​ല്യ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് വീ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി. വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ദി​വ​സം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ മ​ധു​ര​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​കൂ​ടി​യാ​ണ് ബാ​ക്കി​യാ​കു​ന്ന​ത്. വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ഉ​പ​ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​ർ ര​മേ​ശ​ൻ പു​ന്ന​ത്തി​രി​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    TAGS:educationHarvest Festivalgooseberryagriculture
