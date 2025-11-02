Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 11:46 AM IST

    ഇ​ഞ്ചി വി​ല ഉ​യ​രു​ന്നു; ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ

    ഇ​ഞ്ചി വി​ല ഉ​യ​രു​ന്നു; ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ
    പു​ൽ​പ​ള്ളി​യി​ലെ ഇ​ഞ്ചി​ത്തോട്ടം

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: ഇ​ഞ്ചി വി​ല​യു​യ​രു​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ​ ന​ൽ​കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് 1000 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രു ചാ​ക്ക് ഇ​ഞ്ചി​യു​ടെ വി​ല. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ത് 2600 രൂ​പ​വ​രെ​യെ​ത്തി. കീ​ട​ബാ​ധ കാ​ര​ണം ഉ​ൽപാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ വി​ല​യു​യ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ള്ള​ത്. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ മ​റ്റു കൃ​ഷി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഇ​ഞ്ചി കൃ​ഷി​യി​ലാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ചാ​ക്ക് ഇ​ഞ്ചി​ക്ക് 13,000 രൂ​പ വ​രെ വി​ല ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് വി​ല കു​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി വി​ല കു​റ​വാ​ണ്. ഭീ​മ​മാ​യ ന​ഷ്​​ട​മാ​ണ് പ​ല ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. പ​ല​രും ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ലാ​യി. ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ഇ​ഞ്ചി കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. പൈ​ല​ക്കു​റേ​ലി​യ എ​ന്ന രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് ഹെ​ക്ട​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് കൃ​ഷി​യാ​ണ് ന​ശി​ച്ച​ത്. നി​ര​വ​ധി ക​ർ​ഷ​ക​ർ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് കൃ​ഷി സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ഞ്ചി​യു​ടെ വി​ല ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​കും. വ​ൻ പാ​ട്ട​ത്തു​ക​യും കൂ​ലി ച്ചെല​വു​ക​ളും രോ​ഗ​ബാ​ധ​യും മൂ​ലം കൈ​വെ​ടി​ഞ്ഞ ഇ​ഞ്ചി കൃ​ഷി മേ​ഖ​ല​ക്ക് പു​ത്ത​ൻ ഉ​ണ​ർ​വാ​ണ് വി​ല വ​ർ​ധ​ന​യി​ലു​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത്. വ​രും നാ​ളു​ക​ളി​ൽ വി​ല ഇ​നി​യും ഉ​യ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    Ginger prices are rising; farmers have hope
