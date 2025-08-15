Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightടെറസിൽ ‘സ്വർഗക്കനി’;...
    Agri News
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 12:54 PM IST

    ടെറസിൽ ‘സ്വർഗക്കനി’; ഗാഗ് ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ

    text_fields
    bookmark_border
    ടെറസിൽ ‘സ്വർഗക്കനി’; ഗാഗ് ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ
    cancel
    camera_alt

    ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് പ്ലാ​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്‍റെ ടെ​റ​സി​ൽ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് പാ​ക​മാ​യ ഗാ​ഗ് ഫ്രൂ​ട്സ്

    ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട്: ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വീ​ടി​ന്‍റെ ടെ​റ​സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലെ ക​നി’​യെ​ന്ന ഗാ​ഗ് ഫ്രൂ​ട്ട് കൃ​ഷി​യി​ൽ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ ര​ചി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് പ്ലാ​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ. 19 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പ്ര​ള​യം താ​ണ്ഡ​വ​മാ​ടി​യ 2018ലാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. 2019ലെ ​പ്ര​ള​യ​വും പി​ന്നീ​ടു​ണ്ടാ​യ കോ​വി​ഡും കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്‍റെ പ​ല പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളും അ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ക്കി.

    ഈ ​സ​മ​യ​ത്താ​ണ് മ​ഞ്ഞ​പ്ര​യി​ലെ ബ​ന്ധു​വി​ന്‍റെ വീ​ടി​ന​ടു​ത്തെ വി​യ​റ്റ്നാം പ​ഴ​മാ​യ ഗാ​ഗ് ഫ്രൂ​ട്ട് കൃ​ഷി കാ​ണാ​നി​ട​യാ​യ​ത്. ടെ​റ​സി​ൽ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന കൃ​ഷി​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ര​ണ്ട് തൈ​ക​ൾ വാ​ങ്ങി ന​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പി​ടി​ച്ചി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് നാ​ല് തൈ ​ന​ട്ടു.

    വ​ളം ന​ൽ​ക​ലും പ​രി​ച​ര​ണ രീ​തി​യും മ​റ്റും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠി​ച്ച് ശാ​സ്ത്രീ​യ രീ​തി അ​വ​ലം​ബി​ച്ചു. അ​തോ​ടെ ഒ​ന്ന​ര മാ​സ​ത്തി​ന​കം പൂ​വി​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ പ​ട​ർ​ന്ന് പ​ന്ത​ലി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ മു​റ്റ​ത്ത് ന​ട്ട് പി​ടി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ഗ് ഫ്രൂ​ട്ട് ചെ​ടി​ക​ൾ 850 ച​തു​ര​ശ്ര വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള വീ​ടി​ന്‍റെ ​െട​റ​സി​ന് മു​ക​ളി​ലെ ഇ​രു​മ്പ് കാ​ലു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് സ്ഥാ​പി​ച്ച പ​ന്ത​ലി​ൽ പ​ട​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​വി​ധ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ന്ന ഗാ​ഗ് ഫ്രൂ​ട്ടു​ക​ൾ തൂ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ഒ​രു ചെ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൻ​പ​തി​ൽ കു​റ​യാ​തെ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​വു​ക്കാ​ഡോ രൂ​പ​ത്തി​ലെ പ​ഴ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​യു​ടെ പു​റം നി​റ​യെ മു​ള്ളു​ക​ളാ​ണ്. പാ​വ​ക്ക​യെ​പ്പോ​ലെ ചെ​റി​യ ക​യ്പ്പ് ര​സ​മു​ള്ള ഇ​വ പ​ച്ച​ക്ക് പ​റി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ൽ ക​റി​ക്കും അ​ച്ചാ​റി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ഇ​ല​ക​ളും പാ​ച​ക​ത്തി​ന് ന​ല്ല​താ​ണ്. ഓ​രോ മാ​സ​വും വി​ള​വെ​ടു​ക്കും. ഓ​റ​ഞ്ച് നി​റ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ചു​വ​പ്പ് നി​റ​ത്തി​ലാ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ഴ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ള്ളു​ക​ളു​ള്ള ബാ​ഹ്യാ​വ​ര​ണം മാ​റ്റി​യാ​ൽ നേ​രി​യ മ​ഞ്ഞ​നി​റ​മു​ള്ള മാം​സ​ള ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ച​ത​യാ​തെ ത​ണ്ടോ​ടു​കൂ​ടി ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ കേ​ടു​വ​രാ​തെ ര​ണ്ടാ​ഴ്‌​ച വ​രെ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കും. 250 ഗ്രാം ​മു​ത​ൽ 800 ഗ്രാം ​വ​രെ തൂ​ക്ക​മു​ള്ള പ​ഴ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ത്തു​ക​ൾ ഉ​ണ​ക്കി എ​ണ്ണ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യും കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ പ​ഴ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ത്തും പ​ൾ​പ്പു​മെ​ല്ലാം ഭ​ക്ഷ്യ​യോ​ഗ്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Gaga farmer's story
    Similar News
    Next Story
    X