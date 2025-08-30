Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 30 Aug 2025 2:12 PM IST
    date_range 30 Aug 2025 2:12 PM IST

    പനംകുട്ടി പള്ളിയങ്കണത്തിൽ ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കാലം

    പനംകുട്ടി പള്ളിയങ്കണത്തിലെ ചെണ്ടുമല്ലി തോട്ടം

    ചെ​റു​തോ​ണി: പ​നം​കൂ​ട്ടി പ​ള്ളി​യി​ൽ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ​ക്കാ​ലം. കൊ​ന്ന​ത്ത​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​നം​കു​ട്ടി സെൻറ് ജോ​സ​ഫ് പ​ള്ളി​യ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​പൂ​ക്ക​ൾ വി​രി​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​രി​സ്ഥി​തി​ദി​ന​ത്തി​ൽ പ​ള്ളി​യു​ടെ ചു​റ്റി​ലു​മാ​യി ഇ​ട​വ​ക​വി​കാ​രി ഫാ. ​ജോ​സ​ഫ് പൗ​വ്വ​ത്തി​ലി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 250 ചെ​ടി​ച്ച​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ന​ട്ട ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​ക​ളാ​ണ് ഈ​ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് പൂ​വി​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ടാ​നും പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​നും പ​ള്ളി​യി​ലെ ത​ന്നെ ഭ​ക്ത​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​യ കെ.​സി.​വൈ.​എം ലെ​യും മി​ഷ​ൻ ലീ​ഗി​ലേ​യും യു​വ​തീ യു​വാ​ക്ക​ൾ, മാ​തൃ​വേ​ദി​യി​ലെ അ​മ്മ​മാ​ർ, തി​രു​ബാ​ല​സം​ഖ്യ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​ല്ലാം സ​ഹാ​യി​ക​ളാ​യി.​രാ​ജ​കു​മാ​രി ഫെ​ഡ​റേ​റ്റ​ഡ് നേ​ഴ്സ​റി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് തൈ​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​ത്.​ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് പ​ള്ളി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.​എ​ട്ടു​നോ​മ്പ് തി​രു​നാ​ളി​ൽ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​നും ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​പൂ​വു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ ബു​ക്കു​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്.​മ​ഞ്ഞ,ഓ​റ​ഞ്ച് നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പൂ​ക്ക​ളാ​ണ്

    പ​ള്ളി​യ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.​പ​ള്ളി​യി​ൽ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​ക​ൾ പൂ​വി​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച പ​നം​കൂ​ട്ടി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വി​സ്മ​യം പ​ക​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ടു​ക്കി അ​ടി​മാ​ലി​റൂ​ട്ടി​ൽ പ​നം​കു​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്നും ച​പ്പാ​ത്തു വ​ഴി അ​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ന്നാ​ൽ പ​ള്ളി​സി​റ്റി​യി​ലെ​ത്താം. പൂ​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഈ ​മ​നോ​ഹ​ര​കാ​ഴ്ച മൊ​ബൈ​ലി​ൽ പ​ക​ർ​ത്താ​നും പൂ​ക്ക​ളു​ടെ ന​ടു​വി​ൽ നി​ന്നു ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കാ​നും എ​ത്തു​ന്ന​വ​രും കു​റ​വ​ല്ല. ക​മ്പി​ളി​ക​ണ്ടം, മ​ങ്കു​വ പാ​റ​ത്തോ​ട്, പ​ണി​ക്ക​ൻ​കു​ടി, മു​നി​യ​റ മു​രി​ക്കാ​ശേ​രി, ഇ​ടു​ക്കി അ​ടി​മാ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ല്ലാം ഇ​വി​ടെ ആ​ളു​ക​ളെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ൽ അ​പൂ​ർ​വം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മെ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി​യു​ള്ളു.

    onam church Idukki News Flower farming
