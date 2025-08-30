Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    30 Aug 2025 2:40 PM IST
    30 Aug 2025 2:40 PM IST

    ചേലാണീ ചെണ്ടുമല്ലി

    Flower farming
    പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട്ടെ ന​വ​ശ്രീ കു​ടും​ബ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി​യി​ൽ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പൂ​മ​ണം വി​രി​യി​ച്ച്​ പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട്ടെ ന​വ​ശ്രീ കു​ടും​ബ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. മേ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ഴ ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​വ​സാ​നം​വ​രെ തു​ട​ർ​ന്ന​ത് കൃ​ഷി​യെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യെ​ങ്കി​ലും പൊ​ന്നി​ൻ​ചി​ങ്ങ​മാ​സ പു​ല​രി​ക്ക് മു​ന്നേ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​ക​ളി​ൽ മൊ​ട്ട് വി​രി​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളും പൂ​വി​ട്ടു.

    10 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കു​ടും​ബ​ശ്രീ യൂ​നി​റ്റി​ൽ ഉ​ഷ ഭാ​സ്ക​ര​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. വി​വി​ധ​യി​നം ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ​ക്ക​ൾ​കൊ​ണ്ട്​ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ് തോ​ട്ടം. വി​വി​ധ​യി​നം കൃ​ഷി​ക​ൾ ചെ​യ്‌​തു​വ​രു​ന്ന ഈ ​ക​ർ​ഷ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഈ ​വ​ർ​ഷം പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട് കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്റെ​യും സി.​ഡി.​എ​സി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പൂ​കൃ​ഷി​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​ത്.

    കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി തൈ​ക​ൾ 60 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ല​മൊ​രു​ക്കി ന​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തൈ ​ന​ട്ട് 60 ദി​വ​സം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴേ​ക്കും പൂ​വി​രി​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങി. തോ​രാ​മ​ഴ​യി​ൽ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ​യാ​ണ് ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി നോ​ക്കി​ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് കു​ടും​ബ​ശ്രീ അ​ധ്യ​ക്ഷ സി​ജി ജോ​ർ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട് കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ബോ​സ് മ​ത്താ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യാ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. മ​ഞ്ഞ​യും ഓ​റ​ഞ്ചും നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പൂ​ക്ക​ൾ ധാ​രാ​ളം വി​ട​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൂ​ക്ക​ൾ കാ​ണാ​നും ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കാ​നും നാ​ട്ടു​കാ​രും എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ഉ​ഷ​യും സം​ഘ​വും. തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​റി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് കു​ടും​ബ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

