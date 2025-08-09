Begin typing your search above and press return to search.
    Agri News
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 11:57 AM IST

    കൃ​ഷി ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​ണ്; ദാ, ​ഖ​ദീ​ജ​യു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ടം തെ​ളി​വാ​ണ്

    മ​ല​പ്പു​റം: കൃ​ഷി ന​ഷ്ട​മ​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പെ​രി​ന്ത​ല്‍മ​ണ്ണ താ​ഴേ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി വീ​ട്ട​മ്മ കൊ​ടു​വാ​യി​ക്ക​ൽ ഖ​ദീ​ജ. കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​മാ​ണ് ത​ന്റെ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് കൃ​ഷി​യി​ൽ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ ര​ചി​ച്ച ഖ​ദീ​ജ പ​റ​യു​ന്നു. കൊ​ടി​കു​ത്തി​മ​ല​യു​ടെ താ​ഴ​്്വ​ര​യി​ലെ ആ​ണി മി​ല്ലി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് ഖ​ദീ​ജ​യു​ടെ തു​വ ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക് ഫാം ​സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 18 ഏ​ക്ക​റി​ൽ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ജൈ​വ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി.

    മൂ​ന്ന് ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ല​ത്ത് ക​മു​കും 3.5 ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​വും പ്ലാ​വും ഒ​രു ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ല​ത്ത് ക​ശു​മാ​വും വാ​ഴ​യും മ​റ്റു പ​ല വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. 10 സെ​ന്റി​ല്‍ ഇ​ഞ്ചി, മ​ഞ്ഞ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യും 100 സ്‌​ക്വ​യ​ര്‍ മീ​റ്റ​ര്‍ മ​ഴ​മ​റ​യി​ല്‍ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും 300 ഓ​ളം ഓ​ര്‍ക്കി​ഡു​ക​ളും ഉ​ണ്ട്. അ​തി​രു​ക​ളി​ലാ​യി തീ​റ്റ​പ്പു​ല്‍ കൃ​ഷി​യും ഇ​വ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം മീ​ന്‍, കോ​ഴി, ആ​ട്, പ​ശു, തേ​നീ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ട്. 2018ലെ ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​ല്‍ ഖ​ദീ​ജ​യു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ന് ഏ​റെ നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ഖ​ദീ​ജ​ക്ക് കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് സ​മ്മി​ശ്ര കൃ​ഷി​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​വും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ല്‍കി. അ​താ​ണ് ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​ത് എ​ന്ന് ഖ​ദീ​ജ പ​റ​യു​ന്നു.

    സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ച ഖ​ദീ​ജ കു​ളം കു​ഴി​ച്ച് മീ​ന്‍, തേ​നീ​ച്ച വ​ള​ര്‍ത്ത​ലും തു​ട​ങ്ങി. ഫാം ​പ്ലാ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച ധ​ന​സ​ഹാ​യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​റ​വ​പ്പ​ശു​വി​നെ വാ​ങ്ങു​ക​യും പൂ​ര്‍ണ്ണ​മാ​യും ജൈ​വ​കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജൈ​വ കൃ​ഷി ആ​യ​തി​നാ​ല്‍ ഇ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽപ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ര്‍ ഏ​റെ​യാ​ണ്. പാ​ലി​ല്‍ നി​ന്നും മൂ​ല്യ​വ​ര്‍ധി​ത ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍മ്മി​ച്ച് വി​പ​ണ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    വാ​ഴ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ബ​നാ​ന​ടോ​ഫി, ചി​പ്സ് പൗ​ഡ​ര്‍, കു​ന്ന​ന്‍ കാ​യ​പ്പൊ​ടി, തേ​ങ്ങ​യി​ല്‍ നി​ന്നും വെ​ര്‍ജി​ന്‍ ഓ​യി​ല്‍, വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ, ച​മ്മ​ന്തി​പ്പൊ​ടി, ച​ക്ക​യി​ല്‍ നി​ന്നും ചി​പ്സ്, ച​ക്ക പൗ​ഡ​ര്‍, തേ​നി​ല്‍ നി​ന്നും തേ​ന്‍ കാ​ന്താ​രി, തേ​ന്‍ വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി, തേ​ന്‍ ഇ​ഞ്ചി, ലി​പ് ബാം, ​പെ​യി​ന്‍ബാം, സ്‌​കി​ന്‍ ക്രീം, ​പാ​ലി​ല്‍ നി​ന്ന് നെ​യ്യ്, ബ​ട്ട​ര്‍, മോ​ര്, തൈ​ര് എ​ന്നി​വ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. തേ​നീ​ച്ച വ​ള​ര്‍ത്ത​ലി​ല്‍ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന് വേ​ണ്ടി പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കു​ന്ന ട്രെ​യ്‌​ന​ര്‍ കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍. ഭ​ർ​ത്താ​വ് നൂ​ഹും മ​ക്ക​ളാ​യ ന​സ്മീ​നും അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ന​വ്വ​റും ഖ​ദീ​ജ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യു​ണ്ട്.

