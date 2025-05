നഷ്ടപരിഹാരമില്ല; കൃഷി നഷ്ടം തന്നെ

cancel camera_alt പ്രതീകാത്മക ചിത്രം By പി.പി. കബീർ കൊച്ചി: മഴയിലും വരൾച്ചയിലും സംഭവിച്ച കൃഷിനാശത്തിന്​ നഷ്ടപരിഹാരമായി സംസ്ഥാനത്തെ കർഷകർക്ക്​ കിട്ടാനുള്ളത്​ 62.90 ​കോടി രൂപ. 2022 ജനുവരി ഒന്ന്​ മുതൽ ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 28 വരെ കൃഷിനാശം നേരിട്ട കർഷകരാണ്​ ധനസഹായത്തിന്​ കാത്തിരിപ്പ്​ തുടരുന്നത്​. സംസ്ഥാന വിഹിതത്തിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ നിന്നുമാണ്​ കൃഷിവകുപ്പ്​ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചുവരുന്നത്​. മറ്റൊരു കാലവർഷം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക പോലും ലഭിക്കാത്തത്​ വായ്പയെടുത്തും പാട്ടത്തിനും കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. 2022 ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി വരെ: 1,20,786 കാർഷിക നഷ്ടപരിഹാര അപേക്ഷകൾ കൃഷിവകുപ്പിനു ലഭിച്ചു.

1,02,369 അപേക്ഷകളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചു; 30606 എണ്ണം നിരസിക്കപ്പെട്ടു.

അനുവദിച്ച തുക: സംസ്ഥാന വിഹിതത്തിൽ നിന്ന്​ 9,92,228 രൂപ, ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ നിന്ന്​ 23,45,77,574 രൂപ.

ഇനിയും നൽകാനുള്ളത് : 62,90,32,422 രൂപ. (സംസ്ഥാന വിഹിതം: 53,91,27,360 രൂപ, ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധി: 8,99,05,062 രൂപ)

മൂന്ന്​ മാസം; 11.85 കോടിയുടെ കൃഷിനാശം

ഈ വർഷം ജനുവരി ഒന്ന്​ മുതൽ മാർച്ച്​ 31 വരെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായത്​ 11.85 കോടി രൂപയുടെ കൃഷിനാശം. വരൾച്ച മൂലം 3.41 കോടിയുടെയും തീവ്ര മഴ മൂലം 8.44 കോടിയുടെയും കൃഷിയാണ്​ നശിച്ചത്​.

വരൾച്ചയെ തുടർന്ന്​ 941 കർഷകരുടെ 667.76 ഹെക്ടറിലെയും മഴയിൽ 921 കർഷകരുടെ 1535 ഹെക്ടറിലെയും കൃഷി നശിച്ചു. വരൾച്ച കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്​ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെയും മഴ കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാക്കിയത്​ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുമാണ്​.

പത്തനംതിട്ടയിൽ 568.31 ഹെക്ടറിലായി 68.45 ലക്ഷത്തിന്‍റെയും ആലപ്പുഴയിൽ 268.20 ഹെക്ടറിലായി 4.02 കോടിയുടെയും നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. Show Full Article

News Summary -

Farmers in the state are due Rs 62.90 crore as compensation for crop damage