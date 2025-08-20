Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Agri News
    Posted On
    20 Aug 2025 1:17 PM IST
    Updated On
    20 Aug 2025 1:17 PM IST

    മാലിമുളക് കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ

    മാലിമുളക് കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ
    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ഇ​ട​വി​ള​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ മാ​ലി മു​ള​കി​ന്‍റെ വി​ല കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​ഞ്ഞു. 280 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മാ​ലി മു​ള​കി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് കി​ലോ​ക്ക്​ 150 രൂ​പ​യാ​ണ്. ക​ട്ട​പ്പ​ന, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, തോ​പ്രാം​കു​ടി, ഇ​ട്ടി​ത്തോ​പ്പ്, ചി​ന്നാ​ർ, കാ​ഞ്ചി​യാ​ർ, ഉ​പ്പു​ത​റ, ഇ​ര​ട്ട​യാ​ർ, ഉ​ടു​മ്പ​ഞ്ചോ​ല, അ​ണ​ക്ക​ര, മാ​ട്ടു​ക​ട്ട, കോ​വി​ൽ​മ​ല, കാ​ൽ​ത്തൊ​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് മാ​ലി മു​ള​ക് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    കു​രു​മു​ള​ക്, കാ​പ്പി, മ​ര​ച്ചീ​നി, ഇ​ഞ്ചി, ഏ​ലം, ഏ​ത്ത​വാ​ഴ, തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക കൃ​ഷി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട വി​ള​യാ​യി മാ​ലി മു​ള​ക് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഇ​ടി​യു​ക​യും പി​ന്നാ​ലെ വി​ല കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​യു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 130 രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ടി​വാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ട്ട​പ്പ​ന, കാ​ഞ്ചി​യാ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ മാ​ലി മു​ള​കി​ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച ഒ​രു കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 140 രൂ​പ മു​ത​ൽ 150 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല കി​ട്ടി​യ​ത്.

    സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ- ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ല ഇ​നി​യും താ​ഴാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്നാ​ണ്​ വി​പ​ണി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഒ​രു കി​ലോ മാ​ലി മു​ള​കി​ന്റെ വി​ല 350 രൂ​പ വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ൽ കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 190 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ല. ജൂ​ണി​ലെ വി​ല​യു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 40 രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ടി​വാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ക​ർ​ഷ​ക​ർ; നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്​ ക​ന​ത്ത ന​ഷ്ടം

    ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ൽ 2000 ല​ധി​കം മാ​ലി മു​ള​ക് ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണു​ള്ള​ത്.10 സെ​ന്റ് മു​ത​ൽ നാ​ലേ​ക്ക​ർ വ​രെ കൃ​ഷി​യു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​രു​ണ്ട്. ഏ​ലം, കാ​പ്പി, കു​രു​മു​ള​ക്, മ​ര​ച്ചീ​നി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഇ​ട​വി​ള​യാ​യും ത​ന​തു കൃ​ഷി​യാ​യും മാ​ലി മു​ള​ക് ന​ട്ട് പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ​യാ​ണ് മാ​ലി മു​ള​കി​ന്‍റെ സീ​സ​ൺ. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​ന​ത്ത കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​ലി മു​ള​ക് കൃ​ഷി​ക്ക് ക​ന​ത്ത നാ​ശം നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ല മു​ര​ടി​പ്പ് രോ​ഗ​വും അ​ഴു​ക​ലും മു​ലം ഒ​ട്ടേ​റെ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ചെ​ടി ന​ശി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ഉ​ല്പാ​ദ​നം കു​ത്ത​നെ താ​ഴ്ന്നു.

    ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മാ​ണ് മാ​ലി മു​ള​ക് വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ പ​ത്ത് ട​ൺ വ​രെ ക​യ​റ്റി അ​യ​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ൾ നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ ക്വി​ന്റ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ മാ​ലി മു​ള​കി​ന് ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ഉ​യ​രേ​ണ്ട​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ വി​ല​യി​ടി​വ് തു​ട​രു​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ക​ന​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ - ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തോ​ടെ വി​ല വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് മാ​ലി​മു​ള​ക് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ ക​ന​ത്ത ന​ഷ്ട​മാ​ണ് നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 200 രൂ​പ​യെ​ങ്കി​ലും കി​ട്ടി​യാ​ലേ കൃ​ഷി ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​വു.

    മാ​ലി ദീ​പി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ആ​ഹാ​ര ക്ര​മ​ത്തി​ൽ മാ​ലി മു​ള​കി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ട്. തീ​ൻ​മേ​ശ​യി​ലെ ഒ​രു വി​ശി​ഷ്ട വി​ഭ​വ​മാ​ണി​ത്. ന​ല്ല വ​ലു​പ്പ​വും അ​തി​രു​ക്ഷ കു​ത്ത​ലും എ​രി​വു​മു​ള്ള മാ​ലി മു​ള​കി​നാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പ്രി​യം. തൈ​രു​മു​ള​ക് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും അ​ച്ചാ​റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും ക​റി​ക​ളി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മാ​ലി ദ്വീ​പി​ൽ ഈ ​മു​ള​കി​ന്​ കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 300 രൂ​പ മു​ത​ൽ 400 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​യു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ വി​ല​യി​ടി​വ് അ​ധി​ക​കാ​ലം നീ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കാ​നി​ട​യി​ല്ല. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭ​ത്തോ​ടെ വി​ല വ​ർ​ധ​ന​വ് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും കൃ​ഷി ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ.

