Madhyamam
    Agri News
    date_range 19 Aug 2025 1:11 PM IST
    date_range 19 Aug 2025 1:11 PM IST

    'അപൂർവ'യുടെ പ്രഥമ കുട്ടിക്കർഷക പുരസ്കാരം ഫരീദക്കും ഫാദിയക്കും

    ‘അപൂർവ’യുടെ പ്രഥമ കുട്ടിക്കർഷക പുരസ്കാരം ഫരീദക്കും ഫാദിയക്കും ‘അപൂർവ’യുടെ പ്രഥമ കുട്ടിക്കർഷക പുരസ്കാരം ഫരീദക്കും ഫാദിയക്കും
    കു​ട്ടി​ക്ക​ർ​ഷ​ക പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഫ​രീ​ദ ഫി​റോ​സും ഫാ​ദി​യ ഫി​റോ​സും കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: പ​രി​സ്ഥി​തി, സാ​മൂ​ഹി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​പൂ​ർ​വ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ കു​ട്ടി​ക്ക​ർ​ഷ​ക പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്​ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഫ​രീ​ദ ഫി​റോ​സി​നെ​യും ഫാ​ദി​യ ഫി​റോ​സി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​താ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഡോ. ​ഷ​മീ​ന സ​ലീം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​സീ​ന നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​ഷ​ര​ഹി​ത പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​രു​ന്നി​ലെ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി ‘എ​ന്റെ കു​ട്ടി​ത്തോ​ട്ടം എ​ന്റെ അ​ഭി​മാ​നം - കൃ​ഷി​യാ​ണ് എ​ന്റെ ല​ഹ​രി’ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി നാ​ല് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വീ​ടി​ന്റെ മ​ട്ടു​പ്പാ​വി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ജൈ​വ​കൃ​ഷി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം. 10,000 രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും ഫ​ല​ക​വു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​രം ഈ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​വാ​രം സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ സെ​ന്റ്​ ജോ​സ​ഫ്സ് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ് ഫ​രീ​ദ. സെ​ന്റ്​ ജോ​സ​ഫ്സ് എ​ൽ.​പി.​എ​സി​ലെ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ് ഫാ​ദി​യ. ആ​ല​പ്പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ വ​ട്ട​യാ​ൽ വാ​ർ​ഡി​ൽ​പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട് പു​ര​യി​ടം ഫ​രീ​ദ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ഫി​റോ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ​യും നാ​സി​ല​യു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളാ​ണ്. എ​ൽ.​കെ.​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫാ​ദി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ.

