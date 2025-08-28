Begin typing your search above and press return to search.
    Agri News
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 1:47 PM IST

    ഓ​ണ വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട ചേ​ന​കൃ​ഷി​യി​ൽ വി​ജ​യവുമായി ക​ർ​ഷ​ക​ൻ

    വാ​ളൂ​ർ പാ​ട​ത്തെ ചേ​ന കൃ​ഷി

    മാ​ള: ഓ​ണ വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട ചേ​ന കൃ​ഷി​യി​ൽ വി​ജ​യം വ​രി​ച്ച് ക​ർ​ഷ​ക​ൻ. കൂ​ഴു​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കു​ണ്ടൂ​ർ യോ​ഹ​ന്നാ​നാ​ണ് ചേ​ന​കൃ​ഷി​യി​ൽ വി​ജ​യം ക​ണ്ട​ത്. കാ​ടു​കു​റ്റി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡ് 13 ചെ​റു​വാ​ളൂ​ർ പാ​ട​ത്ത് പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ ചേ​ന കൃ​ഷി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മ​ഴ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി.

    ക​ണ്ണി​ലെ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് വി​രാ​മം കു​റി​ച്ച് ഈ ​മാ​സാ​വ​സാ​നം വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ ആ​റും ഒ​മ്പ​തും മാ​സം വ​രെ​യാ​ണ് ചേ​ന​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച കാ​ലാ​വ​ധി.

    വി​പ​ണി​യി​ൽ കി​ലോ​ക്ക് 50 മു​ത​ൽ 60 വ​രെ നി​ല​വി​ൽ വി​ല​യു​ണ്ട്. നാ​ലു മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് കി​ലോ വ​രെ ഒ​ന്നി​ന് ഭാ​രം ഉ​ണ്ടാ​കും. ചേ​ന ഒ​ന്ന് വാ​ങ്ങാ​ൻ 300 രൂ​പ​യെ​ങ്കി​ലും ക​രു​തേ​ണ്ടി​വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ കി​ലോ ഒ​ന്നി​ന് 28 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് മൊ​ത്ത​വി​ല​ക്ക് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മൊ​ത്ത​മാ​യി ഇ​വ എ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ളെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​കാ​ർ​ക്ക് ചേ​ന എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കും. ഓ​ണം വി​പ​ണി വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണി​വ​ർ. ആ​ദ്യ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് 800 കി​ലോ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ളൂ​ർ പാ​ട​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ചേ​ന​യും വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തും.

