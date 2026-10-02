വെറും മൂന്ന് മാസം മതി വിളവെടുക്കാൻ; വീട്ടുമുറ്റത്ത് ‘കോവൽ’ കൃഷിചെയ്ത് പന്തലൊരുക്കാം

വെറും മൂന്ന് മാസം മതി വിളവെടുക്കാൻ; വീട്ടുമുറ്റത്ത് ‘കോവൽ’ കൃഷിചെയ്ത് പന്തലൊരുക്കാംtext_fields
കേരളത്തിന്റെ മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് എക്കാലത്തും വളരെയധികം അനുയോജ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരുവിധ രാസവളങ്ങളുടെയും കീടിനാശിനികളുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പിൽ സുലഭമായി വിളയിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് കോവയ്ക്ക അഥവാ കോവൽ. കടുത്ത വേനലിലും മഴക്കാലത്തും ഒരുപോലെ സമൃദ്ധമായി വളരാൻ കഴിയുന്ന കോവയ്ക്കക്ക് ഔഷധഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ളതിനാൽ തന്നെ വിപണിയിലും വലിയ ഡിമാൻഡാണ്. പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും ദഹനശക്തി വർധിപ്പിക്കാനും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കോവയ്ക്ക ഭക്ഷണക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനും ഏറെ ഉത്തമമാണ്.
കൃത്യമായ നനയും ചെറിയൊരു പന്തലുമൊരുക്കിയാൽ അധികം മുതൽമുടക്കില്ലാതെ ആർക്കും സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ കോവയ്ക്ക കൃഷി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാം. വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊപ്പം മികച്ചൊരു വരുമാന മാർഗമായും ഇന്ന് കോവയ്ക്ക കൃഷിയെ പലരും മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്.
കോവയ്ക്ക കൃഷി ചെയ്യേണ്ട വിധം
കോവയ്ക്ക കൃഷി ആരംഭിക്കാൻ വലിയ മുതൽമുടക്കോ സങ്കീർണ്ണമായ പരിചരണമോ ആവശ്യമില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ചും തണ്ടുകൾ മുറിച്ചുനട്ടും കോവയ്ക്ക വളർത്താം. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വേരൂന്നി വളരാൻ ‘മൂത്ത തണ്ടുകൾ’ നടുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പവും മികച്ചതും.
ഏകദേശം 20-30 സെന്റീമീറ്റർ നീളമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ തണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാത്ത, നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണാണ് വേണ്ടത്. നടുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ണിൽ ചാണകപ്പൊടിയോ കമ്പോസ്റ്റോ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി പാകപ്പെടുത്താം. സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വേണ്ടത്.
ഒരു കുഴിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ടുകൾ ചരിഞ്ഞ രീതിയിൽ കുഴിച്ചിടുക. തണ്ടുകളുടെ പകുതിയോളം ഭാഗം മണ്ണിൽ ഉറച്ചുകിടക്കണം. നട്ട ഉടൻ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നീട് വേരുപിടിക്കുന്നതു വരെ കൃത്യമായ പരിചരണവും നൽകണം.
വള്ളിച്ചെടിയായതിനാൽ പടർന്നുകയറാൻ കോവയ്ക്കയ്ക്ക് പന്തൽ ആവശ്യമാണ്. വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിലോ, വടം കെട്ടിയോ, മുളങ്കമ്പുകൾ നാട്ടി ചെറിയ പന്തലുകൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാം. പന്തലുകളിലേക്ക് പടർന്നു കയറുമ്പോഴാണ് കായ്കൾ നന്നായി ഉണ്ടാവുക. വേനൽക്കാലത്ത് ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കണം. മാസത്തിലൊരിക്കൽ ചാണകപ്പൊടിയോ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് നേർപ്പിച്ചതോ വളമായി നൽകുന്നത് ചെടി പെട്ടെന്ന് വളരാൻ സഹായിക്കും.
തൈകൾ നട്ട് ഏകദേശം 3 മുതൽ 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിക്കാം. മൂപ്പെത്തിയ ഇളം കോവയ്ക്കകൾ ദിവസേനെയോ ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലോ പറിച്ചെടുക്കാം.
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