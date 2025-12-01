Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 11:54 AM IST

    കായൽത്തീരത്ത്​ മനോഹര ഡ്രാഗൺ പഴത്തോട്ടമൊരുക്കി ദമ്പതികൾ

    വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും വേ​ലി​യേ​റ്റ​വും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ അ​തീ​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ്​ തോ​ട്ടം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്
    കായൽത്തീരത്ത്​ മനോഹര ഡ്രാഗൺ പഴത്തോട്ടമൊരുക്കി ദമ്പതികൾ
    നൈ​സാ​മും ഭാ​ര്യ ജ​സീ​ന​യും ഡ്രാ​ഗ​ൺ പ​ഴ​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ: കാ​യം​കു​ളം കാ​യ​ലി​ന്റെ തീ​ര​ത്ത് വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ന​ടു​വി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഡ്രാ​ഗ​ൺ പ​ഴ​ത്തോ​ട്ടം ആ​രെ​യും അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തും.​ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​യ ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ കു​ന്നാ​ണ്ടി​ശേ​രി​ൽ നൈ​സാ​മി​ന്റെ​യും ഭാ​ര്യ ജ​സീ​ന​യു​ടെ​യും ദീ​ർ​ഘ​നാ​ള​ത്തെ സ്വ​പ്ന​സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​മാ​ണ് ക​ണ്ണി​ന് കു​ളി​ർ​മ പ​ക​രു​ന്ന ഈ ​തോ​ട്ടം.

    പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക ഭീ​ഷ​ണി​യും ത​ര​ണം ചെ​യ്താ​ണ് ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം ഡ്രാ​ഗ​ൺ പ​ഴ​ത്തി​ന്റെ തൈ​ക​ൾ ഫ​ലം ത​രു​ന്ന പാ​ക​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ന്യൂ ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്റീ​രി​യ​ർ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​ന്റീ​രി​യ​ർ & ഫ​ർ​ണി​ഷ് ക​മ്പ​നി ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് നൈ​സാം.

    ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ​ക്കാ​ര​നാ​യ നൈ​സാം ഇ​പ്പോ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​യം​കു​ള​ത്താ​ണെ​ങ്കി​ലും ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ എം.​യു.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്ത് കാ​യ​ൽ തീ​ര​ത്താ​ണ്. ഒ​രേ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ലം ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. വേ​ലി​യേ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ പ​ണി സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​ട​ക്കം വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ തെ​ങ്ങ് ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു കൃ​ഷി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ചി​ന്തി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഈ ​പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ ആ​ണ്‌ അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത ആ​ഗ്ര​ഹം കൊ​ണ്ട് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച​ത്.

    150 ഓ​ളം ഡ്ര​മ്മു​ക​ളി​ൽ ആ​ണ് കൃ​ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ത് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ​തോ​ടെ ത​രി​ശാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് ഡ്രാ​ഗ​ൺ പ​ഴ​ത്തോ​ട്ടം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​വ​രും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു. ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള വ​സ്തു​വി​ന്റെ നാ​ല് അ​തി​രി​ലും പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ ക​രി​ങ്ക​ൽ ചി​റ​കെ​ട്ടി ഓ​രു വെ​ള്ളം ക​യ​റാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്തു. ഗ്രാ​വ​ൽ ഇ​റ​ക്കി ഭൂ​മി ത​ട്ടു​നി​ര​പ്പാ​ക്കി. കൃ​ഷി നോ​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നാ​യി കാ​യ​ൽ തീ​ര​ത്ത് താ​ൽ​കാ​ലി​ക താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​വും നി​ർ​മി​ച്ചു. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​നെ​ല്ലാ​മാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്.

    ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ എ​ല്ലാ​വി​ധ പി​ന്തു​ണ​യും സ്റ്റേ​റ്റ് ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച്ച​ർ മി​ഷ​ൻ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു.​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലു​ള്ള ന​ഴ്സ​റി​യി​ൽ നി​ന്നും 800 ഓ​ളം മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ റെ​ഡ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട തൈ​ക​ൾ വാ​ങ്ങി. ഓ​രു വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ത​റ​നി​ര​പ്പി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ര​ടി പൊ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് തൈ​ക​ൾ ന​ട്ട​ത്. 2024 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ന​ട്ട തൈ​ക​ൾ ഫ​ലം ന​ൽ​കി തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ.

    വൃ​ശ്ചി​ക വേ​ലി​യേ​റ്റം അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ചെ​റി​യ ആ​ശ​ങ്ക ഇ​ല്ലാ​തി​ല്ല. മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി​യും പ​ച്ച​ക്ക​റി​യും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ. ജ​ല​സേ​ച​നം എ​ന്നും വേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ് ഡ്രാ​ഗ​ൺ പ​ഴം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ജ​സീ​ന പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​പ​ഴ​ത്തി​ന് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല എ​പ്പോ​ഴും ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് കേ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ് ഇ​വി​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Agriculture NewsAlappuzha NewsFarmersDragon fruit farming
    News Summary - dragon fruit farming by couples
