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    Agri News
    Posted On
    date_range 27 Aug 2026 6:50 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2026 6:50 PM IST

    പൂക്കളം വെറുതെ കളയല്ലേ..! ആഘോഷം കഴിഞ്ഞാലും ഉണങ്ങിയ പൂക്കൾകൊണ്ട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്

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    പൂക്കളം വെറുതെ കളയല്ലേ..! ആഘോഷം കഴിഞ്ഞാലും ഉണങ്ങിയ പൂക്കൾകൊണ്ട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്
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    തിരുവോണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുക്കിയ പൂക്കളത്തിലെ വാടിയുണങ്ങിയ ഇതളുകൾ വെറുതെ കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ആഘോഷം കളറായി കഴിഞ്ഞാലും ഓണത്തിന് കാശുകൊടുത്ത് വാങ്ങിയ പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിരവധി ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്. എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വഴിയിലോ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലോ തള്ളാറാണോ ഭാവം! എങ്കിൽ ഇനി അത് വേണ്ട. അൽപം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വീട്ടിലെ പൂക്കളത്തിലെ ഉണങ്ങിയ പൂക്കൾ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന് നോക്കാം.

    • തിരുവോണത്തിന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞുവെച്ച പൂക്കൾ കമ്പോസ്റ്റ് ബിന്നിലിട്ടാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് ഗുണമേന്മയുള്ള ജൈവവളമായി മാറും. ഇതിനുപുറമേ, ഇവ ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ നേരിട്ട് വിതറുന്നതിലൂടെ മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും പിന്നീട് ചീഞ്ഞ് മണ്ണിലേക്ക് പോഷകങ്ങൾ എത്താനും സഹായിക്കും.
    • ചെണ്ടുമല്ലി, തെറ്റി, തുമ്പ തുടങ്ങിയ പൂക്കൾ അരച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചെടികളിൽ തളിക്കുന്നത് കീടങ്ങളെ അകറ്റാൻ ഉത്തമമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും, ഉണക്കിയ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കൾ പൊടിച്ച് പച്ചക്കറികളുടെ ചുവട്ടിലിട്ടാൽ വേരുകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെയും കീടങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാം.
    • ചെണ്ടുമല്ലി, റോസ എന്നിവയുടെ ഇതളുകൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം തുണികൾക്ക് സ്വാഭാവിക നിറം നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതളുകൾ ഉണക്കിയെടുത്ത് ആർട്ട് വർക്കുകൾക്കും ഗ്രീറ്റിങ് കാർഡുകൾക്കും ഭംഗികൂട്ടാനും ഉപയോഗിക്കാം.
    • നന്നായി ഉണക്കിയെടുത്ത റോസാപ്പൂ ഇതളുകളും തെച്ചിയും വീടിനുള്ളിൽ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന നാച്ചുറൽ റൂം ഫ്രഷ്‌നറായി ഒരു ചെറിയ ബൗളിലോ കുപ്പികളിലോ സൂക്ഷിക്കാം.

    പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക: കടകളിൽനിന്ന് വാങ്ങുന്ന പൂക്കളിൽ രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, ഇവ വളമായോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി കഴുകി ഉണക്കേണ്ടതുണ്ട്.

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    TAGS:waste managementonam celebrationpookalamAgri News
    News Summary - Don't Throw Away Withered Onam Pookalam: Creative Ways to Reuse Dried Flowers
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