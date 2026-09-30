മുളച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇനി കളയേണ്ട; ഗ്രോബാഗിൽ എളുപ്പത്തിൽ വിളയിച്ചെടുക്കാം!text_fields
വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുളച്ചുവരുന്നത് സാധാരണമാണ്. പലപ്പോഴും ഇവ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ, കുറഞ്ഞ പരിചരണവും അൽപം ശ്രദ്ധയും നൽകിയാൽ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് നടത്താം. കേരളത്തിലെ ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ഗ്രോബാഗുകളിലോ വലിയ ചട്ടികളിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിജയകരമായി വളർത്താൻ സാധിക്കും.
നടീൽ രീതി എങ്ങനെ?
- മുള വന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓരോ കഷ്ണത്തിലും കുറഞ്ഞത് 1-2 ഉറപ്പുള്ള മുളകളെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക. മുറിച്ച ഭാഗം ഉണങ്ങാനായി 1-2 ദിവസം തണലിൽ വെക്കുക (ഇത് കീടാണുബാധയും ചീഞ്ഞുപോകലും തടയും).
- ഗ്രോബാഗിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് (1/3) ഭാഗം മാത്രം തയ്യാറാക്കിവെച്ച മണ്ണും വളവും ചേർത്ത മിശ്രിതം നിറയ്ക്കുക.
- മുളച്ച ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് വെയ്ക്കുക. ഒരു ബാഗിൽ 2-3 കഷ്ണങ്ങൾ വരെ വെക്കാം.
- വെച്ച കഷ്ണങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി 2-3 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ വീണ്ടും മണ്ണ് ഇട്ട് മൂടുക. മിതമായ രീതിയിൽ വെള്ളം തളിച്ചുകൊടുക്കുക.
ഗ്രോബാഗ് ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 4-6 മണിക്കൂർ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കണം. ചെടി വളർന്ന് 6-8 ഇഞ്ച് ഉയരമാകുമ്പോൾ അടിഭാഗത്തേക്ക് വീണ്ടും മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും ചേർത്തുകൊടുക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കാതെ മണ്ണിനടിയിൽ കിടന്നാലേ നന്നായി വലിപ്പം വെയ്ക്കൂ. മണ്ണിൽ എപ്പോഴും നേരിയ ഈർപ്പം ഉണ്ടെന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ അമിതമായി വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ കിഴങ്ങ് ചീഞ്ഞുപോകും.
മഴക്കാലത്ത് ബാഗിലേക്ക് നേരിട്ട് അധികം വെള്ളം വീഴാതെ നോക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. നട്ട് 3 മുതൽ 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകും. ചെടിയുടെ ഇലകളും തണ്ടുകളും ഉണങ്ങി മഞ്ഞനിറമാകുന്നതാണ് വിളവെടുപ്പിന്റെ ലക്ഷണം. ഈ സമയത്ത് നനയ്ക്കുന്നത് നിർത്തി, മണ്ണ് ഇളക്കി ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ വിളവെടുക്കാവുന്നതാണ്.
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