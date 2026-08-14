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    Agri News
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 1:45 PM IST

    നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ൽ രോ​ഗ​വ്യാ​പ​നം; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ്

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    നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ൽ രോ​ഗ​വ്യാ​പ​നം; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ്
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    കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട്: നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ൽ ഓ​ല​ക​രി​ച്ചി​ൽ രോ​ഗ​വും പോ​ള അ​ഴു​ക​ൽ രോ​ഗ​വും വ്യാ​പ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട്ടെ മി​ക്ക പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം രോ​ഗം കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ഴ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ രോ​ഗം അ​തി​വേ​ഗം വ്യാ​പി​ക്കും. മ​ണ്ണ്, വെ​ള്ളം, കാ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ രോ​ഗ​ബാ​ധ രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കീ​ട​നാ​ശി​നി​കൊ​ണ്ടു മാ​ത്രം രോ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​ല​യു​ടെ അ​റ്റ​ത്തു​നി​ന്നും ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ക​രി​ച്ചി​ൽ നെ​ല്ലോ​ല​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ഓ​ല​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​രി​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണം. നെ​ല്ലി​ന്റെ ത​ണ്ടി​ന് ചു​റ്റും അ​ഴു​കി​യ​പോ​ലെ ക​റു​ത്ത നി​റ​ത്തി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യും ത​ണ്ടും വേ​രു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഓ​രോ നു​രി​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ശി​ക്കും. ക​തി​ര് വ​രു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​തു​മ്പോ​ല​ക​ളി​ൽ ക​രി​ച്ചി​ൽ വ​ന്നു ക​തി​ര് മു​ഴു​വ​ൻ പ​തി​രാ​വും.

    മ​ണ്ണി​ലെ​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ലെ​യും ബാ​ക്ടീ​രി​യ ലോ​ഡ് കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ പാ​ട​ത്തും ക​ഴാ​യി​ലും ബ്ലീ​ച്ചി​ങ് പൗ​ഡ​ർ ര​ണ്ട് കി​ലോ​ഗ്രാം ഒ​രു ഏ​ക്ക​റി​ന് എ​ന്ന തോ​തി​ൽ ചെ​റി​യ കി​ഴി​ക​ൾ ആ​യി കെ​ട്ടി​യ​ശേ​ഷം ഇ​ട്ടു കൊ​ടു​ക്ക​ണം.

    ഇ​ല​ക​ളി​ലെ ക​രി​ച്ചി​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ന്റി​ബി​യോ​ട്ടി​ക് 40 ഗ്രാം ​ഒ​രു ഏ​ക്ക​റി​ന് 100 ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ പ​ശ ചേ​ർ​ത്തു ത​ളി​ക്ക​ണം. നെ​ല്ലി​ലെ പോ​ള രോ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ കു​മി​ൾ​നാ​ശി നി​ക​ളാ​യ പ്രോ​പ്പി കൊ​ണാ​സോ​ൾ ഒ​രു മി​ല്ലി ഒ​രു ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ടെ​ബു കൊ​ണ സോ​ളും ട്രി​ഫ്ലോ​ക്സി സ്ട്രോ​ബി​ൻ നാ​ല് ഗ്രാം ​പ​ത്ത് ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ല​ക്കി ത​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. 100 ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ള​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് കി​ലോ പ​ച്ച​ചാ​ണ​കം ക​ല​ക്കി തെ​ളി എ​ടു​ത്ത​തി​ൽ ആ​ന്റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക് മ​രു​ന്ന് ചേ​ർ​ത്ത് ത​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ഓ​ല ക​ര​ച്ചി​ലി​നെ​തി​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണ് എ​ന്ന് കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ വി​ള ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:paddy cultivationagriculture departmentwarningkerala local newsPalakkad
    News Summary - Disease outbreak in rice farming; Agriculture Department issues warning
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