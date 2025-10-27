Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Agri News
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 10:42 AM IST

    ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ കെ​ടു​ത്തി രോ​ഗ​ബാ​ധ; ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​ട​ക്ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​ത്ത​നെ കു​റ​യും

    ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ കെ​ടു​ത്തി രോ​ഗ​ബാ​ധ; ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​ട​ക്ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​ത്ത​നെ കു​റ​യും
    പു​ൽ​പ​ള്ളി​യി​ലെ ക​വു​ങ്ങ് കൃ​ഷി തോ​ട്ടം

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ട​ക്ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​ത്ത​നെ കു​റ​യും. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളും രോ​ഗ​കീ​ട​ബാ​ധ​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ക​വു​ങ്ങു​കൃ​ഷി​യെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഉ​യ​ർ​ന്ന​വി​ല അ​ട​ക്ക​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രെ ത​ള​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രുകാ​ല​ത്ത് ക​വു​ങ്ങ് തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി മ​ഞ്ഞ​ളി​പ്പ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ഷി​യെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മു​മ്പ് അ​ട​ക്ക തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം നി​ര​വ​ധി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ വ​രാ​താ​യി. പേ​രി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ല ക​വു​ങ്ങു​ക​ളി​ലും കാ​യ്ഫ​ല​മു​ള്ള​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​വു​ങ്ങി​ൻ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ​രി​പാ​ല​ന​വും നി​ർ​ത്തി​വെച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ഞ്ഞ​ളി​പ്പ് രോ​ഗ​വും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥ​ാന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ട​ക്ക​യു​ടെ വ​ര​വ് നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ല കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. നാ​ണ്യ​വി​ള​കൃ​ഷി​ക​ളും മ​റ്റും ന​ശി​ച്ച​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​വു​ങ്ങു​കൃ​ഷി. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്കുറ​വും രോ​ഗ​ബാ​ധ​യും ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ച​കി​രി നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: നാ​ളി​കേ​രം ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ച​കി​രി നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഗ​ണ്യ​മാ​യി ഇ​ടി​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ തേ​ങ്ങ തൊ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ച​കി​രി നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ഏ​ക ച​കി​രി നി​ർ​മാ​ണ സം​രം​ഭം പു​ൽ​പ​ള്ളി ശ​ശി​മ​ല​യി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. ഒ​രു തൊ​ണ്ടി​ന് 40 പൈ​സ വി​ല​ക്കാ​ണ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​മെ​ല്ലാം ധാ​രാ​ളം തൊ​ണ്ട് ല​ഭി​ക്കാ​റു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ ദൂ​രെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​യാ​ണ് തൊ​ണ്ട് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​മാ​യും ഇ​ഞ്ചി​ക്ക് പു​ത​യി​ടാ​നും ന​ഴ്സ​റി, കോ​ഴി​ഫാം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ച​കി​രി​ച്ചോറി​ന്‍റെ വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തീ​ർ​ത്തും പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ ച​കി​രി​ച്ചോ​റി​ന​ട​ക്കം ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ തൊ​ണ്ടി​ന്‍റെ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​വ് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഉ​ട​മ ജോ​സ്​​കു​ട്ടി ക​വ​ള​ക്കാ​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ, കേ​ള​കം തു​ട​ങ്ങി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം തൊ​ണ്ടു കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നാ​ണ് ഫാ​ക്ട​റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

