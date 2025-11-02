Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    2 Nov 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    2 Nov 2025 9:46 AM IST

    ഹൈറേഞ്ചിൽ ഇഞ്ചി കൃഷിക്ക്​ രോഗ ബാധ

    ഹൈറേഞ്ചിൽ ഇഞ്ചി കൃഷിക്ക്​ രോഗ ബാധ
    വാ​ത്തി​ക്കു​ടി​യി​ൽ ഇ​ഞ്ചി​ക്ക്​ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് ന​ശി​ച്ചനി​ല​യി​ൽ

    Listen to this Article

    ചെ​റു​തോ​ണി: ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ ഇ​ഞ്ചി കൃ​ഷി​ക്ക് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കേ​ടു​ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ക​ർ​ഷ​ക​രെ ഒ​ന്നാ​കെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി. ഫം​ഗ​സ് പോ​ലു​ള്ള രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് ത​ണ്ടു​ണ​ങ്ങി കൃ​ഷി ന​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​ര​വ​ധി ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ് ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ൽ ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ലാ​കു​​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൃ​ഷി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഇ​ഞ്ചി. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ഇ​ഞ്ചി കൃ​ഷി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ക​ർ​ഷ​ക​ർ മ​ല​യോ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​മ്പെ​ങ്ങും ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം ഫം​ഗ​സ് ബാ​ധി​ച്ച് ത​ണ്ടു​കൊ​ഴി​ഞ്ഞ് പ​ല​യി​ട​ത്തും കൃ​ഷി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ശി​ച്ചു.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും വി​ല​യും ഒ​ത്തു​വ​ന്നാ​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വ​രു​മാ​ന സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ഇ​ഞ്ചി കൃ​ഷി​ക്കു​ള്ള​ത്. ഇ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ​നി​റം ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം വെ​ളു​ത്ത അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടും. ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷം ഇ​ല​യും ത​ണ്ടു​ക​ളും ഉ​ണ​ങ്ങി മ​ണ്ണി​നോ​ട് ചേ​രും. രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​തോ​ടെ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി വാ​ത്തി​ക്കു​ടി​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ൻ മൂ​ത്താ​രി​യി​ൽ അ​വ​റാ​ച്ച​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും രോ​ഗം എ​ന്തെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല.

    വ​ള​വും കീ​ട​നാ​ശി​നി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ലി​യ ചെ​ല​വു​വ​ഹി​ച്ച് ഇ​ഞ്ചി കൃ​ഷി ചെ​യ്ത ക​ർ​ഷ​ക​രെ​ല്ലാം രോ​ഗ​ബാ​ധ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി. അ​തി​വേ​ഗം പ​ട​രു​ന്ന രോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കൃ​ഷി ന​ശി​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ ഇ​ഞ്ചി ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

