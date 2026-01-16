Begin typing your search above and press return to search.
    ക്ഷീരവികസന അവാർഡുകൾ ​പ്രഖ്യാപിച്ചു: കെ.ബി.ഷൈൻ ക്ഷീരസഹകാരി

    മീഡിയ വണിന്​ പുരസ്കാരം
    ക്ഷീരവികസന അവാർഡുകൾ ​പ്രഖ്യാപിച്ചു: കെ.ബി.ഷൈൻ ക്ഷീരസഹകാരി
    കെ.​ബി ഷൈ​ൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന ക്ഷീ​ര വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ക്ഷീ​ര​സ​ഹ​കാ​രി അ​വാ​ർ​ഡി​ന്​ ഇ​ടു​ക്കി ഇ​ളം​ദേ​ശം ​​ബ്ലോ​ക്ക്​ ക്ഷീ​ര​വി​ക​സ​ന യൂ​നി​റ്റി​ലെ കെ.​ബി ഷൈ​ൻ അ​ർ​ഹ​നാ​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി ജെ.​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച ക്ഷീ​ര​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഡോ.​വ​ർ​ഗീ​സ്​ കു​ര്യ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്​ അ​പ്​​കോ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ക്ഷീ​രോ​ൽ​പാ​ദ​ക സം​ഘ​വും നോ​ൺ അ​പ്​​കോ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചെ​റു​താ​ഴം ക്ഷീ​ര​വ്യ​വ​സാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​വും അ​ർ​ഹ​മാ​യി. ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​ത​മാ​ണ്​ പു​ര​സ്​​കാ​രം.

    മേ​ഖ​ലാ​ത​ല ക്ഷീ​ര സ​ഹ​കാ​രി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ർ. ബി​യാ​ട്രി​സ്, എ​ൽ. വ​ത്സ​ല, കെ.​ബി അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മേ​ഖ​ല), ജി​ൻ​സ്​ കു​ര്യ​ൻ, ആ​നി എ​ബി, റോ​യ്​ ച​ന്ദ്ര​ൻ (എ​റ​ണാ​കു​ളം), എം.​വി മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, ഷ​മീ​മ സു​ബൈ​ർ, കെ.​ആ​ർ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ (മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല) എ​ന്നി​വ​ർ അ​ർ​ഹ​രാ​യി. അ​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​ത​മാ​ണ്​ പു​ര​സ്കാ​രം.

    ജി​ല്ലാ​ത​ല അ​വാ​ർ​ഡ്​ ജേ​താ​ക്ക​ൾ, ജ​ന​റ​ൽ, വ​നി​ത, പ​ട്ടി​ക​വി​ഭാ​ഗം എ​ന്ന ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ: ത​ന​ല​ക്ഷ്മി, വി​നി​ത.​എ​സ്, വ​സ​ന്ത​കു​മാ​രി (തി​രു.), സൂ​ര്യ എ.​എ​സ്, മി​നി മേ​രി റെ​ജി, വി​നോ​ദ്.​എ​സ്​ (കൊ​ല്ലം), വി​മ​ൽ വി​നോ​ദ്, രാ​ധാ​മ​ണി ജെ.​പി, ലി​സി​യ​മ്മ (പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട), കെ.​ഒ ​​ജോ​ൺ, പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​രി, ഷീ​ല ധ​ന​ഞ്ജ​യ​ൻ (ആ​ല​പ്പു​ഴ), പ്ര​കാ​ശ​ൻ പി.​എ​ൻ, ആ​ലീ​സ്​ സേ​വ്യ​ർ, മേ​രി​ക്കു​ട്ടി (കോ​ട്ട​യം), രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ​പി​ള്ള, സ​ജി​നി വി​ജ​യ​ൻ, മ​നോ​ജ്​​കു​മാ​ർ എ​ൻ.​ടി (ഇ​ടു​ക്കി), ജി​നി​ൽ മാ​ത്യു, ഡാ​ർ​ളി ​​​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ഷി​നീ​ബ (എ​റ​ണാ​കു​ളം), ജോ​ണി ടി.​ജെ, ബീ​ന ജ​സ്റ്റി​ൻ, സു​ഹാ​സി​നി സോ​മ​ൻ (തൃ​ശൂ​ർ), ര​മേ​ഷ്.​പി, സ​ര​സ്വ​തി.​വി, കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ്.​വി (പാ​ല​ക്കാ​ട്), ബി​ജു മാ​ത്യു, ആ​ശാ​ല​ക്ഷ്മി.​എ​സ്, ശ​ര​ണ്യ.​സി (മ​ല​പ്പു​റം), കീ​ർ​ത്തി​റാ​ണി, സി​ജി.​എം.​കെ, കൃ​ഷ്ണ​ൻ കെ.​സി (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), റെ​നി ബെ​ന്നി, ബി​ന്ദു ഷാ​ജി, ഷി​ബി​ൻ ച​​ന്ദ്ര​ൻ (വ​യ​നാ​ട്), പ്ര​തീ​ഷ്.​കെ, സു​ലോ​ച​ന.​വി.​വി, സു​നി​ത.​കെ (ക​ണ്ണൂ​ർ), റു​ക്​​സാ​ന. ടി.​എ, ജാ​ന​കി.​കെ, ക​ല്യാ​ണി.​സി.​എം (കാ​സ​ർ​കോ​ട്).

    മാ​ധ്യ​മ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്തെ പു​ര​സ്​​കാ​ര​ത്തി​ന്​ മീ​ഡി​യാ​വ​ൺ അ​ർ​ഹ​മാ​യി. ല​യേ​ഷ്​ ക​ത്തി​ക്കാ​വ്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ‘പ​ശു​വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​ലൂ​ടെ വ​രു​മാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന മി​ടു​ക്ക​ൻ’ എ​ന്ന റി​​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നാ​ണ്​ അ​വാ​ർ​ഡ്. ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡി​ന്​ സെ​ബി മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ (ദീ​പി​ക), ഫീ​ച്ച​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​സാം​ബ​ൻ (ജ​ന​യു​ഗം) എ​ന്നി​വ​രും കാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ന്​ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ആ​സി​ഫ്, മി​ക​ച്ച പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ന്​ ഡോ.​ലീ​ന പോ​ൾ, ശ്ര​വ്യ​മാ​ധ്യ​മ ഫീ​ച്ച​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​കാ​ശ​വാ​ണി കോ​ഴി​​ക്കോ​ട്, ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ ഫീ​ച്ച​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫാം ​ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ, ഫോ​ട്ടോ​​ഗ്ര​ഫി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ൻ​സെ​ന്‍റ്​ പു​ളി​ക്ക​ൽ (ദ ​ന്യൂ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്) ആ​നു​കാ​ലി​ക സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ക്ഷീ​ര​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്​ ലേ​ഖ​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പൗ​ർ​ണ​മി സി.​വി, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി​യി​ൽ പ്രീ​ത.​എ​സ്​ എ​ന്നി​വ​രും അ​വാ​ർ​ഡ്​ നേ​ടി.

    News Summary - Dairy Development Awards announced
