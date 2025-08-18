Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    18 Aug 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    18 Aug 2025 12:07 PM IST

    ഹരീഷിന്റെ ആകാശ വെള്ളരിക്ക് സല്യൂട്ട്

    ഹരീഷിന്റെ ആകാശ വെള്ളരിക്ക് സല്യൂട്ട്
    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: കാ​സ​ർ​കോ​ട് ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ബി​രി​ക്കു​ളം കോ​ളം​കു​ള​ത്തെ ഹ​രീ​ഷ് മ​ണ്ണി​ന്റെ മ​ണ​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​നാ​ണ്. കാ​ക്കി​യു​ടു​പ്പ​ങ്ങ് ഊ​രി​വെ​ച്ചാ​ൽ പി​ന്നെ ഹ​രീ​ഷ് തൂ​മ്പ​യെ​ടു​ത്ത് നേ​രേ പോ​കു​ന്ന​ത് മ​ണ്ണി​ൽ പൊ​ന്നു​വി​ള​യി​ക്കു​ന്ന ചേ​റു​ള്ള വ​യ​ലി​ലാ​ണ്.

    ഇ​ങ്ങ​നെ കൃ​ഷി​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യാ​ഗ​സ്ഥ​ൻ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​കു​ന്ന​ത്. കി​നാ​നൂ​ർ ക​രി​ന്ത​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഈ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മി​ക​ച്ച യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ഹ​രീ​ഷി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഹ​രീ​ഷി​ന്റെ പാ​ട​ത്ത് വി​ള​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​കാ​ശ​വെ​ള്ള​രി​യാ​ണ്. ഈ ​ആ​കാ​ശ​വെ​ള്ള​രി സ്വാ​ദി​ഷ്ട​മാ​യ പാ​ഷ​ൻ​ഫ്രൂ​ട്ട് വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ന്യം​നി​ന്നു​പോ​യ ആ​കാ​ശ​വെ​ള്ള​രി​യെ ഹ​രീ​ഷ് വീ​ണ്ടും വ​ട​ക്കേ മ​ല​ബാ​റി​ലേ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ ക​റി​വെ​ക്കാ​നും പ​ഴു​ത്താ​ൽ ജ്യൂ​സ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് പ​റ്റും. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കാ​ശം​മു​ട്ടെ വ​ള​രു​ന്ന ആ​ഞ്ഞി​ലി​പോ​ലു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​യ​റി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ആ​കാ​ശ​വെ​ള്ള​രി എ​ന്നു പേ​ര് വ​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​ഴ​മ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൻ പു​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ ബാ​ർ​ബ​ഡി​ൻ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​കാ​ശ​വെ​ള്ള​രി ശ​രാ​ശ​രി 100 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ ഒ​റ്റ​ച്ചെ​ടി​യു​ടെ ആ​യു​സ്സ് എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ കാ​യ്ഫ​ലം ത​രു​ന്ന ആ​കാ​ശ​വെ​ള്ള​രി ജി​ല്ല​യി​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ണി​ന്റെ കാ​വ​ലാ​ൾ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് വി​ത്തു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ട്ടേ​റേ വി​റ്റ​മി​നും ഔ​ഷ​ധ​ഗു​ണ​വു​മു​ള്ള​താ​ണ് ആ​കാ​ശ​വെ​ള്ള​രി​യെ​ന്ന് ഹ​രീ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ഹ​രി​ഷി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലൂ​ടെ കി​ട്ടി​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കാ​ർ​ഷി​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

