Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightകുനിശ്ശേരിയിൽ...
    Agri News
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 2:15 PM IST

    കുനിശ്ശേരിയിൽ കൂർക്കകൃഷി; വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ണ്ടാം​വി​ള നെ​ൽ​കൃ​ഷി​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വും വി​ധ​മാ​ണ് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്
    കുനിശ്ശേരിയിൽ കൂർക്കകൃഷി; വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​നി​ശ്ശേ​രി: മാ​ട​മ്പാ​റ ഭാ​ഗ​ത്ത് കൂ​ർ​ക്കകൃ​ഷി വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി. നെ​ൽ​കൃ​ഷി ആ​ദാ​യ​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ചി​ല​ർ കൃ​ഷി​ഭൂ​മി കൂ​ർ​ക്ക കൃ​ഷി​ക്ക് പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ഞ്ച് ഏ​ക്ക​റോ​ളം കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യാ​ൽ കൂ​ർ​ക്ക കൃ​ഷി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടും.

    സീ​സ​ൺ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കൃ​ഷി ആ​ദാ​യ​മാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​പ്പോ​ൾ വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന കൂ​ർ​ക്ക മൊ​ത്ത​മാ​യി കൊ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ കി​ലോ​ക്ക് 40 രൂ​പ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ 60 രൂ​പ​യു​ണ്ട്. ഒ​രേ​ക്ക​റി​ന് 30,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് പാ​ട്ടം. ര​ണ്ടാം​വി​ള നെ​ൽ​കൃ​ഷി​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വും വി​ധ​മാ​ണ് കൂ​ർ​ക്ക കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newscropAgriculture NewsLatest News
    News Summary - crop cultivation
    Similar News
    Next Story
    X