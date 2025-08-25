Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 2:46 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:46 PM IST

    സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ പാല്‍ വിലയിൽ കൊള്ള

    സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ല ലി​റ്റ​റി​ന് 52; സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് 60
    സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ പാല്‍ വിലയിൽ കൊള്ള
    അ​ടി​മാ​ലി: സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ശ്ച​യി​ച്ച വി​ല​യി​ല്‍ പാ​ല്‍ ന​ല്‍കാ​തെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍. മി​ല്‍മ​യു​ടെ കീ​ഴി​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ക്ഷീ​ര​സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചി​ല്ല​റ വി​ല്‍പ​ന​യി​ല്‍ കൊ​ള്ള തു​ട​രു​ന്ന​ത്. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ 52 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് പാ​ല്‍ ചി​ല്ല​റ വി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ശ​മ്പ​ള​ത്തി​നും വാ​ട​ക ന​ല്‍കാ​നു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് വി​ല വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് ക്ഷീ​ര​സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ലി​റ്റ​ര്‍ പാ​ലി​ന് 52 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ശ്ച​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് ക്ഷീ​ര​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, മി​ല്‍മ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ 56 മു​ത​ല്‍ 60 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് പാ​ല്‍ വി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് തോ​ന്നി​യ വി​ല

    ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ല​ഭാ​ഗ​ത്തും തോ​ന്നി​യ വി​ല​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ട്ട​പ്പ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ 60 രൂ​പ​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ടി​മാ​ലി മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ 56 രൂ​പ​യാ​ണ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പാ​ല്‍ വി​ല വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മി​ല്‍മ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ല്‍ പാ​ല്‍ വി​ല 65 രൂ​പ​ക്ക് മു​ക​ളി​ല്‍ വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍. എ​ന്നാ​ല്‍, ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ ഒ​രു പ്ര​യോ​ജ​ന​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ല. ക്ഷീ​ര​ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് താ​ങ്ങാ​യി പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ ക്ഷീ​ര​മേ​ഖ​ല​യെ കൈ​വി​ടു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ പാ​ല്‍ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞു. ക്ഷീ​ര​സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് താ​ഴു​വീ​ഴു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി

    ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ പൂ​ട്ടു​വീ​ണ​ത് 23 സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. മി​ല്‍മ​യു​ടെ കീ​ഴി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന 17 സം​ഘ​ങ്ങ​ളും ഇ​ത​ര മി​ല്‍ക്ക് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലെ ആ​റ്​ പാ​ല്‍ സം​ഭ​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പൂ​ട്ടി​യ​ത്. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ മി​ല്‍മ​യു​ടെ കീ​ഴി​ല്‍ 209 സം​ഘ​ങ്ങ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ര്‍ഷം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ 186 സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ര്‍ഷ​ക​രി​ല്‍നി​ന്ന്​ പാ​ല്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ള്‍ 171 സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പാ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ പി​ന്നി​ലാ​യി ജി​ല്ല

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പാ​ല്‍ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന ജി​ല്ല ഇ​ടു​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​പ്പോ​ള്‍ നാ​ലാം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ടു. 1.8 ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ര്‍ പാ​ലാ​ണ് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന അ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പി​ന്‍വ​ലി​ച്ച​തും ഇ​ന്‍സെ​ന്റി​വ് ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​ക്കം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ല്‍ 50 കി​ലോ കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ​ക്ക് 1500 രൂ​പ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലാ​ണ് വി​ല.

    ഇ​ത് ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് താ​ങ്ങാ​ന്‍ പ​റ്റാ​ത്ത​താ​ണ്. സൊ​സൈ​റ്റി​ക​ള്‍ പാ​ല്‍ ചി​ല്ല​റ വി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത് 60 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ്. റീ​ഡി​ങ്ങും ഫാ​റ്റും നോ​ക്കി ക​ര്‍ഷ​ക​രി​ല്‍നി​ന്ന് വാ​ങ്ങു​ന്ന പാ​ലി​ന് വി​ല കു​റ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ മി​ല്‍മ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളും കൊ​ള്ള​ന​ട​ത്തി ത​ടി​ച്ചു​കൊ​ഴു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ശ​രാ​ശ​രി ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് 42 രൂ​പ വി​ല ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ശ്ച​യി​ച്ച തു​ക​യും ക​ട​ന്ന് സൊ​സൈ​റ്റി​ക​ള്‍ വ​ന്‍കൊ​ള്ള ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    അ​സം​സ്‌​കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ല ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി വ​ള​ര്‍ന്ന​ത് ക്ഷീ​ര മേ​ഖ​ല​യെ ത​ക​ര്‍ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ കാ​ലി​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​പോ​ലെ മൃ​ഗ​ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ​യും ഇ​ത​ര ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും കു​റ​വും കൂ​ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി.

    News Summary - Cooperative societies not providing milk at the price fixed by the government
