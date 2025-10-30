Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Oct 2025 10:46 AM IST
    30 Oct 2025 10:46 AM IST

    കാപ്പി വിളയിക്കാൻ കൊടുമണ്‍ പഞ്ചായത്ത്

    കാപ്പി വിളയിക്കാൻ കൊടുമണ്‍ പഞ്ചായത്ത്
    കൊ​ടു​മ​ണ്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത റോ​ബ​സ്റ്റ കാ​പ്പി തൈ​യു​മാ​യി ക​ര്‍ഷ​ക​ന്‍ ജോ​സ്

    കൊ​ടു​മ​ൺ: കാ​ര്‍ഷി​ക ഗ്രാ​മ​മാ​യ കൊ​ടു​മ​ണി​ല്‍ ഇ​നി കാ​പ്പി​യും വി​ള​യും. കാ​പ്പി കൃ​ഷി​ക്കാ​യി പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി കൊ​ടു​മ​ണ്‍ മാ​റി. പ്ലാ​ന്‍ ഫ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തി ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ സ​മ​ഗ്ര ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് കാ​പ്പി ഗ്രാ​മം പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൃ​ഷി​ഭ​വ​നി​ലൂ​ടെ ’റോ​ബ​സ്റ്റ കാ​പ്പി’ തൈ ​സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. മൂ​ന്നു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​ത്യു​ല്‍പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള റോ​ബ​സ്റ്റ ഇ​നം കാ​പ്പി തൈ​യാ​ണ് ന​ല്‍കി​യ​ത്. ത​രി​ശ് ഭൂ​മി​യി​ലും റ​ബ​ര്‍, തെ​ങ്ങ്, ക​വു​ങ്ങ് ഇ​ട​വി​ള​യാ​യു​മാ​ണ് കൃ​ഷി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 18 വാ​ര്‍ഡി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 350-400 ക​ര്‍ഷ​ക​രാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​ട​വി​ള കൃ​ഷി​യി​ലൂ​ടെ അ​ധി​ക വ​രു​മാ​ന​വും ല​ഭി​ക്കും. കാ​പ്പി ചെ​ടി​ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം തേ​നീ​ച്ച കൃ​ഷി​യും ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​ന്നി ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ല്യം മ​റ്റു കൃ​ഷി​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് കാ​പ്പി കൃ​ഷി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​യ​ത്. രു​ചി​യി​ലും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യി​ലും നി​ല​വാ​രം പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന റോ​ബ​സ്റ്റ കാ​പ്പി കൃ​ഷി​യു​ടെ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നു തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. കൃ​ഷി​ക്കൊ​പ്പം സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കും മൂ​ല്യ​വ​ര്‍ധി​ത ഉ​ല്‍പാ​ദ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും വ​ള​ര്‍ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കൊ​ടു​മ​ണ്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. 2019ല്‍ ​വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച കൊ​ടു​മ​ണ്‍ റൈ​സി​ന് മി​ക​ച്ച സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​പ്പം, ഇ​ടി​യ​പ്പ​പ്പൊ​ടി, പു​ട്ടു​പൊ​ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്കും ബ്രാ​ന്‍ഡ് ക​ട​ന്നു ക​യ​റി.

    കാ​പ്പി കു​രു വി​ള​വെ​ടു​ത്ത് സം​സ്‌​ക​രി​ച്ച് ഉ​ല്‍പ​ന്ന​മാ​ക്കി കൊ​ടു​മ​ണ്‍ ബ്രാ​ന്‍ഡി​ല്‍ വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ വി​പി​ന്‍ കു​മാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.കാ​പ്പി​ക്ക് പു​റ​മെ നെ​ല്‍കൃ​ഷി, ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി, ഏ​ത്ത​വാ​ഴ, ഇ​ഞ്ചി, പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും കൃ​ഷി​ഭ​വ​നി​ലൂ​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു സം​ര​ക്ഷ​ണം തീ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ വേ​ലി​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കൃ​ഷി ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ ര​ഞ്ജി​ത് കു​മാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - coffee plant cultivation in koduman panchayath
