ഇനി കാപ്പികൃഷി വിളവെടുപ്പ് കാലം

ഇനി കാപ്പികൃഷി വിളവെടുപ്പ് കാലംtext_fields
ഗൂഡല്ലൂർ: ഗൂഡല്ലൂർ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ റോബസ്റ്റ, അറബിക്ക കാപ്പി തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച കാപ്പി കർഷകർക്ക് വിളവെടുപ്പ് കാലം ആരംഭിച്ചു. മിക്ക കർഷകരും റോബസ്റ്റ കാപ്പി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ, ചുരുക്കം ചില കർഷകരുടെ വലിയ തോട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ വലിയ അളവിൽ അറബിക്ക കാപ്പി ഉള്ളൂ. ഗൂഡല്ലൂർ, പന്തല്ലൂർ താലൂക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലെ 5043 ഹെക്ടർ ചെറുകിട കർഷകരിലും തോട്ടങ്ങളിലുമാണ് കാപ്പി കൃഷിയുള്ളത്.
അറബിക്ക കാപ്പിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു. റോബസ്റ്റ കാപ്പിയുടെ വിളവെടുപ്പ് അടുത്ത മാസം ആരംഭിച്ച് രണ്ട് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കും. നിലവിൽ, റോബസ്റ്റ കാപ്പി കിലോഗ്രാമിന് 55 രൂപക്കും ഉണങ്ങിയത് 230 രൂപക്കും വ്യാപാരികൾ വിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ, അറബിക്ക കർഷകരിൽനിന്ന് കിലോഗ്രാമിന് 95 രൂപക്കും ഉണങ്ങിയത് 300 രൂപക്കും വാങ്ങുന്നു. കാപ്പിയുടെ വില നിലവിൽ ഉയർന്നതിൽ കർഷകർ സന്തുഷ്ടരാണ്.
എന്നാൽ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം കാപ്പി വിളവ് വളരെ കുറവാണെന്നും കായ്കൾ പറിച്ചെടുത്ത് വിതറേണ്ട സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെയിലും മഴയും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കർഷകന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും കർഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
നീലഗിരി ജില്ലയിലെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലായ തേയില കർഷകർക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി തെറ്റില്ലാത്ത വരുമാനം നേടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.
