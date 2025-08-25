Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightകൃ​ഷി​ വൈ​വി​ധ്യ...
    Agri News
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 1:13 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 1:13 PM IST

    കൃ​ഷി​ വൈ​വി​ധ്യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി സി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ണ​വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി​യുമു​ണ്ട്
    കൃ​ഷി​ വൈ​വി​ധ്യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി സി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം
    cancel
    camera_alt

    സി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ട​യൂ​രി​ലെ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    എ​ട​യൂ​ർ: ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ​യി​നം കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി ഇ​ബ്രാ​ഹിം. ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യോ​ടൊ​പ്പം എ​ട​യൂ​ർ മു​ള​ക്, വാ​ഴ, കൂ​വ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ എ​ട​യൂ​ർ അ​ധി​കാ​രി​പ്പ​ടി സ്വ​ദേ​ശി സി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന്റെ (63) തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​ണാം. ഓ​ണ വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് നാ​ലാ​യി​ര​ത്തോ​ളം ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി തൈ​ക​ളാ​ണ് ന​ട്ട​ത്.

    ഓ​റ​ഞ്ച്, മ​ഞ്ഞ പൂ​വു​ക​ൾ വി​രി​യു​ന്ന ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യു​ടെ ഹൈ​ബ്രി​ഡ് വി​ത്തി​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത് എ​ട​യൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്. ഇ​ട​വി​ള​യാ​യി ഭൗ​മ സൂ​ചി​ക പ​ദ​വി​യി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച ‘എ​ട​യൂ​ർ മു​ള​കും’ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഔ​ഷ​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 50 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് കൂ​വ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    മൂ​ന്ന് ഏ​ക്ക​റി​ൽ നെ​ൽ കൃ​ഷി​യും ഉ​ണ്ട്. സ്വ​ന്ത​മാ​യി 17 സെ​ന്റ് ഭൂ​മി മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ഞ്ച് ഏ​ക്ക​റി​ലെ പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട് ഏ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. നോ​മ്പു​കാ​ല​ത്ത് വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് അ​ഞ്ച് ത​രം ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ 80 സെ​ന്റോ​ളം സ്ഥ​ല​ത്ത് കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ട​യൂ​ർ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ പോ​ഷ​ക സ​മൃ​ദ്ധി മി​ഷ​ൻ പ്ര​കാ​രം ശീ​ത​കാ​ല പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്.

    15 വ​ർ​ഷം സൗ​ദി​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും കൃ​ഷി​യാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സു​ല​ഭ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം. നെ​യ്യ് കു​മ്പ​ളം ആ​യു​ർ​വേ​ദ മ​രു​ന്നു​ക​ളും സു​ല​ഭ​ക്ക് വേ​ണ്ടി കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. കു​റ്റി​പ്പു​റം, പൊ​ന്നാ​നി ബ്ലോ​ക്കി​ലെ കൂ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഔ​ഷ​ധ കൃ​ഷി​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫാം ​പാം എ​ഫ്.​പി.​ഒ​യു​ടെ പ്രൊ​മോ​ട്ട​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. അ​തി​രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന് കൂ​ട്ടാ​യി ഭാ​ര്യ ഫാ​ത്തി​മ സു​ഹ​റ​യും ഉ​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pepperagriculturalbananaOnam MarketdiversityAgri Newsorganic vegetable farmingrice farmingMalappuram News
    News Summary - C.K. Ibrahim with agricultural diversity test
    Similar News
    Next Story
    X