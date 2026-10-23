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    ചെ​റു​വ​യ​ൽ രാ​മ​ന് ആദരസൂചകമായി ‘ക​തി​ര്’ ക​ർ​ഷ​ക പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും -കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി ടി. ​സി​ദ്ദി​ഖ്

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    ചെ​റു​വ​യ​ൽ രാ​മ​ന് ആദരസൂചകമായി ‘ക​തി​ര്’ ക​ർ​ഷ​ക പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും -കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി ടി. ​സി​ദ്ദി​ഖ്
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ കാ​ർ​ഷി​കാ​ഭി​രു​ചി വ​ള​ർ​ത്താ​നാ​യി കൃ​ഷി വ​കു​പ്പും പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ക​തി​ര് കാ​ർ​ഷി​ക ക്ല​ബ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചെ​റു​വ​യ​ൽ രാ​മ​ന്റെ പേ​രി​ൽ ക​തി​ര് ക​ർ​ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി ടി. ​സി​ദ്ദി​ഖ്. ക​തി​ര് കാ​ർ​ഷി​ക ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജി​ല്ലാ​ത​ല​ത്തി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മാ​സ്റ്റ​ർ ട്രെ​യി​ന​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​യി ആ​ന​യ​റ​യി​ലെ സ​മേ​തി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    കൃ​ഷി ലാ​ഭ​ക​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന പ​ഴ​യ ധാ​ര​ണ മാ​റ്റി, ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വു​മാ​യ കാ​ർ​ഷി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യു​വാ​ക്ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ര​ജ​നി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ ഷീ​ബ ജോ​ർ​ജ്, കൃ​ഷി-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Cheruvayal Raman 'Kathiru' Award to be Instituted
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