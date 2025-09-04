Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightഇ​ത്ത​വ​ണ​യും...
    Agri News
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 11:35 AM IST

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യി​ൽ നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ വി​ൽ​പ​ന ഉ​ഷാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യി​ൽ നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ വി​ൽ​പ​ന ഉ​ഷാ​ർ
    cancel
    camera_alt

    വ​ലി​യ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ന്തു​വ​ണ്ടി​യി​ൽ വാ​ഴ​ക്കു​ല​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും ഓ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം വി​പ​ണി​യും ഉ​ണ​ർ​ന്നു. ശ​ർ​ക്ക​ര വ​ര​ട്ടി, കാ​യ​വ​റ​വ്, പ​ഴം പു​ഴു​ങ്ങി​യ​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ലെ സ്ഥി​രം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യി​ൽ നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ വി​ൽ​പ​ന ഉ​ഷാ​റാ​ണ്. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ വി​ല മൊ​ത്ത​വി​പ​ണി​യി​ൽ കി​ലോ​ക്ക് 30 രൂ​പ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഓ​ണം അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ കു​റ​ച്ചു കൂ​ടി വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ചി​ല്ല​റ വി​പ​ണ​യി​ൽ 50 മു​ത​ൽ 65 വ​രെ രൂ​പ​യി​ൽ നേ​ന്ത്ര​പ​ഴം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു വ​ര​ണം. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ വി​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യു​ടെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും എ​ത്തു​ന്ന​തു ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കാ​യ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ മേ​ട്ടു​പ്പാ​ള​യം, സ​ത്യ​മം​ഗ​ലം, പു​ളി​യം​പെ​ട്ടി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ത​ന്നെ സ​ത്യ​മം​ഗ​ല​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. ന​ല്ല നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ​യാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നു വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ചെ​റു​കാ​യ​യും നേ​ന്ത്ര​നു​മാ​യി പ്ര​തി​ദി​നം 20-25 ലോ​ഡ് കാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഈ ​വി​ല​കു​റ​വ്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ചി​ല്ല​റ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ വ​രെ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി കാ​യ​ക്കു​ല വാ​ങ്ങി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ട​ൻ നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ക്ഷാ​മ​മാ​ണ്. നാ​ട​ൻ നേ​ന്ത്ര​പ്പ​ഴ​ത്തി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യം മ​റ​വി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യാം. വി​പ​ണി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തി​ന്റെ അ​ഞ്ചു​ശ​ത​മാ​നം പോ​ലും നാ​ട​ൻ കാ​യ എ​ത്തു​ന്നി​ല്ല.

    ആ​കെ ഇ​പ്പോ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ നാ​ട​ൻ കാ​യ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ക​രി​മ്പ, ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. ഇ​തും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഇ​ല്ല. പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ​യാ​ണ്. പ​ഴ​ത്തി​നാ​യാ​ലും കാ​യ​വ​റ​വി​നാ​യാ​ലും പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ നേ​ന്ത്ര​നാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ലെ താ​രം. വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്കു ക​യ​റ്റി അ​യ്ക്കാ​നും കാ​യ​വ​റ​വ​നും പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ തേ​ടി എ​ത്തു​ന്ന​വ​രും ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Onam MarketPalakkadBanana sale
    News Summary - Banana sale in Onam market
    Similar News
    Next Story
    X