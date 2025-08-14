Begin typing your search above and press return to search.
    ഓണം എത്തുന്നു; സജീവമായി ഏത്തക്കുല വിപണി

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​വും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തി​യ കാ​റ്റും മ​ഴ​യു​ം വാ​ഴ​കൃ​ഷി​യെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു
    വകയാറിലെ ഏത്തക്കുല വിപണി

    കോ​ന്നി: ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ ആ​ഴ്ച​ക​ൾ ശേ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഏ​ത്ത​ക്കൂ​ല വി​പ​ണി സ​ജീ​വം. കോ​ന്നി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വാ​ഴ​ക്കു​ല വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ വ​ക​യാ​ർ വാ​ഴ​ക്കു​ല ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം തി​ര​ക്ക്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. കി​ലോ​ക്ക്​ 69 രൂ​പ​യെ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്​ വാ​ഴ​ക്കു​ല വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ കി​ലോ​ക്ക്​ 80 രൂ​പ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ച്ചാ​ലെ ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​കു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    കോ​ന്നി, അ​രു​വാ​പ്പു​ലം, പ്ര​മാ​ടം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 400ഓ​ളം ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ്​ വ​ക​യാ​ർ സ്വാ​ശ്ര​യ ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ണ്ണി​ത്തോ​ട്, തേ​ക്കു​തോ​ട്, ക​രി​മാ​ൻ​തോ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യി തേ​ക്കു​തോ​ട്ടി​ലും ഒ​രു വി​പ​ണി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഏ​ത്ത വാ​ഴ​കു​ല​ക​ളോ​ട് ഒ​പ്പം ത​ന്നെ പൂ​വ​ൻ, പാ​ള​യം കോ​ട​ൻ, ചെ​ങ്ക​ദ​ളി, ഞാ​ലി​പൂ​വ​ൻ വാ​ഴ​ക്കു​ല​ക​ൾ​ക്കും ഇ​വി​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ക​പ്പ​യും ചേ​ന​യും കാ​ച്ചി​ലും എ​ല്ലാം ആ​ളു​ക​ൾ ലേ​ലം വി​ളി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത മാ​സ​ത്തോ​ട് കൂ​ടി വ​ക​യാ​ർ വാ​ഴ​ക്കു​ല വി​പ​ണി​യി​ൽ തി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ലാ​ഭം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​വും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തി​യ കാ​റ്റും മ​ഴ​യു​മെ​ല്ലാം വാ​ഴ​കൃ​ഷി​യെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ മേ​ട്ടു​പ്പാ​ള​യം, ക​ർ​ണ്ണാ​ട​ക, വ​യ​നാ​ട​ൻ കു​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ഭീ​ഷ​ണി. മൂ​ന്ന് കി​ലോ​ക്ക്​ നൂ​റ് രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ പൊ​തു നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം വാ​ഴ​ക്കു​ല​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​രെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​വാ​ൻ ഇ​ട​യു​ണ്ടെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    News Summary - Banana market ready for Onam
