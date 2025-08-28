Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 12:58 PM IST

    ഓണവിപണി മുന്നിൽ; വാഴകർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

    banana farmers
    വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തി​ച്ച ഏ​ത്ത​ക്ക ക​ട​യി​ൽ നി​ര​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ല്ലം: ഓ​ണ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ച്ച വാ​ഴ​കൃ​ഷി, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും രോ​ഗ​ബാ​ധ​യും മൂ​ലം ക​ർ​ഷ​ക​രെ ക​ടു​ത്ത ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​ഴ്ത്തി. ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​വും പി​ന്നാ​ലെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ​ട​ർ​ന്ന ഇ​ല​പ്പു​ള്ളി രോ​ഗ​വും ചേ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ വാ​ഴ​കൃ​ഷി വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​യി.

    നാ​ട​ൻ ഏ​ത്ത​ക്ക​ക്ക്​ വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ല കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൊ​തു​വി​പ​ണി​യി​ൽ കൊ​ല്ലം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നാ​ട​ൻ ഏ​ത്ത​ക്ക​ക്ക്​​ 90 രൂ​പ​യോ​ളം റീ​ട്ടെ​യി​ൽ വി​ല ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ല പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് വ​ള​ർ​ത്തി​യ ഏ​ത്ത​വാ​ഴ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന​താ​ക​ട്ടെ ശ​രാ​ശ​രി 50 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ഇ​ത്ര​യും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ത്ത്​ ന​ടു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ ചി​ല​വു​ക​ളും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഒ​രു വാ​ഴ​ക്ക്​ ശ​രാ​ശ​രി 400 രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വ് വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു കു​ല​വെ​ട്ടി വി​റ്റാ​ൽ 450 രൂ​പ പോ​ലും കി​ട്ടാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 70 രൂ​പ​യെ​ങ്കി​ലും കി​ലോ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന​താ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഏ​ത്ത​വാ​ഴ​ക​ൾ ഒ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണി​രു​ന്നു.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് 122.76 ഹെ​ക്ട​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ വാ​ഴ​കൃ​ഷി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും ഓ​ണ​വി​പ​ണി​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഏ​ത്ത​വാ​ഴ​ക​ളാ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 15.7 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം വാ​ഴ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്തും പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും കൃ​ഷി ന​ട​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലും. വി​ല ഇ​ടി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യി​ലേ​ക്ക് വ​ഴു​തി​വീ​ണി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ടു​ത്ത സീ​സ​ണി​ൽ കൃ​ഷി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും, ഓ​ണ​വി​പ​ണി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച വി​ല ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജി​ല്ല​യി​ലെ വാ​ഴ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ.

    വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി നേ​ന്ത്ര​വാ​ഴ​യി​ലെ ഇ​ല​പ്പു​ള്ളി രോ​ഗം

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നേ​ന്ത്ര​വാ​ഴ കൃ​ഷി​യെ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന രോ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​ല​പ്പു​ള്ളി രോ​ഗം. ഇ​ല​ക​ളി​ലെ നി​റ​വ്യ​ത്യാ​സ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. ന​ര​ച്ച നി​റ​മോ ക​റു​പ്പോ ഉ​ള്ള പു​ള്ളി​ക്കു​ത്തു​ക​ൾ ചി​ല​പ്പോ​ൾ ഇ​ല മു​ഴു​വ​നാ​യും നി​റം മാ​റും. ഈ​ർ​പ്പം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ രോ​ഗം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി പ്ര​ക​ട​മാ​വും. പൊ​ഴി​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്ന ഇ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും കാ​റ്റ് വ​ഴി​യും ജ​ലം വ​ഴി​യും മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഈ ​രോ​ഗം പ​ട​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​ത്ത് കാ​യ പാ​ക​ത്തി​ന് അ​ടു​ത്തെ​ത്തു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്. രോ​ഗം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഇ​ല​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    വി​ല ക​യ​റാ​തെ ഏ​ത്ത​ക്ക വി​പ​ണി

    ​ഓ​ണം അ​ടു​ത്തി​ട്ടും വി​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ഏ​ത്ത​ക്ക വി​പ​ണി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന വി​ല​യി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഹൊ​സൂ​ർ ഏ​ത്ത​ക്ക കാ​ര്യ​മാ​യി വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​ണ്​ വി​ല​ക​യ​റാ​തെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്‍റെ മ​ണ്ണി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ ത​നി നാ​ട​ൻ മു​ത​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്, ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ സ​ത്യ​മം​ഗ​ലം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഏ​ത്ത​ക്ക വ​രെ വി​പ​ണി​യി​ൽ വ​ൻ ഡി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ വി​റ്റു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഹോ​ൾ​സെ​യി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ 80 രൂ​പ​യും റീ​ട്ടെ​യി​ൽ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ൽ 90 രൂ​പ​യും വ​രെ​യാ​ണ്​ നാ​ട​ൻ ഏ​ത്ത​ക്ക​യു​ടെ വി​ല. പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ സ്വ​ർ​ണ​മു​ഖി ഏ​ത്ത​ൻ ഹോ​ൾ​സെ​യി​ൽ 40-42 രൂ​പ​യും റീ​ട്ടെ​യി​ൽ 50-55 രൂ​പ​യു​മാ​ണ്​ വി​ല​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തേ സ്വ​ർ​ണ​മു​ഖി കൃ​ഷി ചെ​യ്ത്​ ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ സ​ത്യ​മം​ഗ​ല​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ എ​ത്തു​മ്പോ​ഴും 40 രൂ​പ ഹോ​ൾ​സെ​യി​ലി​ലും 50 രൂ​പ വ​രെ റീ​ട്ടെ​യി​ലി​ലും വി​ല വ​രു​ന്നു. ശ​രാ​ശ​രി 25 കി​ലോ വ​രെ തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന​താ​ണ്​ സ​ത്യ​മം​ഗ​ലം ഏ​ത്ത​ക്കു​ല​ക​ൾ. ഇ​വ കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ്​ വ​യ​നാ​ട​ൻ വാ​ഴ വി​ത്തി​ൽ​ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഹൊ​സൂ​രി​ൽ വി​ള​ഞ്ഞ ഏ​ത്ത​ക്ക​യും വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 42 രൂ​പ ഹോ​ൾ​സെ​യി​ലി​ലും 55 രൂ​പ റീ​ട്ടെ​യി​ലി​ലും ആ​ണ്​ ഈ ​വ​യ​നാ​ട​ൻ-​ഹൊ​സൂ​ർ കോം​ബോ ഇ​വി​ടെ വി​ൽ​പ​ന.

