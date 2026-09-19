ചേന മുളച്ചപ്പോൾ ‘വാഴക്കുല’; അമ്പരന്ന് നാട്ടുകാർ

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ചേന മുളച്ചപ്പോൾ ‘വാഴക്കുല’; അമ്പരന്ന് നാട്ടുകാർtext_fields
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News Summary - Strange Yam Resembles Banana Bunch
കാക്കനാട്: പറമ്പിൽ കൃഷിചെയ്ത ചേനവിത്ത് മുളച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് ‘വാഴക്കുല’യാകുമെന്ന് ഇടച്ചിറ അകംപുറത്ത് ബഷീർ സ്വപ്നത്തിൽപോലും കരുതിയില്ല. ചേന വിത്തിൽനിന്ന് വാഴക്കുല മാതൃകയിൽ പടലതിരിഞ്ഞത് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും.
കായക്കുലയായി പരിണാമം സംഭവിച്ച കൗതുകച്ചേന പറിച്ചെടുത്ത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചതോടെ അപൂർവ കാഴ്ചകാണാൻ നാട്ടുകാർ എത്തി. കാക്കനാട് കൃഷി ഓഫിസിൽനിന്ന് എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ചേനയിൽ മുളച്ചത് വാഴക്കുലയല്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. ജനിതകമാറ്റമാവാം ചേനയുടെ രൂപമാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് കൃഷിവകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു
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