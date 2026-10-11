Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    അ​സീ​റി​ലെ മ​ല​നി​ര​ക​ൾ സൗ​ദി​യു​ടെ മു​ഖ്യ കാ​പ്പി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​ വ​ള​രു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    2,43,000 ത്തി​ല​ധി​കം കാ​പ്പി മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 175 ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം കാ​പ്പി ഉ​ൽ​പ്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    coffee
    cancel
    camera_alt

    അ​സീ​റി​ലെ കാ​പ്പി​ത്തോ​ട്ട​ത്തിൽ നിന്ന്

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി തു​ട​ർ​ന്നു​പോ​രു​ന്ന കാ​ർ​ഷി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കാ​പ്പി​ക്കൃ​ഷി ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന നാ​ണ്യ വി​ള​യാ​യി വ​ള​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടു​ത്തെ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലെ ത​ട്ടു​ക​ളാ​യു​ള്ള കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ, താ​ഴ്വ​ര​ക​ൾ, ചെ​രി​ഞ്ഞ മ​ല​മ്പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കാ​പ്പി മ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. 2022 നും 2025 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ അ​സീ​റി​ൽ 6,34,000 ത്തി​ല​ധി​കം കാ​പ്പി മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​ത​യാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക്. തെ​ക്ക് അ​ൽ ഫ​ർ​ഷ, തി​ഹാ​മ, ഖ​ഹ്താ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​കൃ​ഷി​മേ​ഖ​ല.

    അ​സീ​റി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശം, മി​ത​മാ​യ താ​പ​നി​ല, മ​ഴ, ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​മാ​യ മ​ണ്ണ് എ​ന്നി​വ കാ​പ്പി മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഴ​യ മ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​രു​ന്നു. കാ​ർ​ഷി​ക അ​റി​വു​ക​ൾ ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    അ​സീ​റി​ലെ കാ​പ്പി​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    സൗ​ദി​യു​ടെ കാ​പ്പി ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ അ​സീ​റി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 2,43,000 ത്തി​ല​ധി​കം വി​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​പ്പി മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ട്. ഇ​വ​യി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 175 ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം ശു​ദ്ധ​മാ​യ കാ​പ്പി ഉ​ൽ​പ്പാ​ദി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    14 ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 7,000 ഹെ​ക്ട​റി​ല​ധി​കം സ്ഥ​ല​ത്ത് കൃ​ഷി ഇ​പ്പോ​ൾ വ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ജീ​വ​മാ​യ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 1,400 ക​ട​ന്നു.

    അ​സീ​റി​ലെ കാ​പ്പി​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​വി​ക​സ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ള്ള ഒ​രു വി​ള​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കാ​പ്പി​യോ​ടു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ദ്ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​മാ​ണ് ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യ കാ​പ്പി ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​നം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് സൗ​ദി കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം കാ​പ്പി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ൻ​റെ കാ​പ്പി മേ​ഖ​ല​യെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി വേ​ണ്ട പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ക, ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ള​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മൂ​ല്യം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി വ​രു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Asir Becomes Coffee Hub
    Next Story
    X